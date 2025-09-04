szeptember 4., csütörtök

Sakk

1 órája

Angliából, Kanadából és Belgiumból is érkeztek gyerekek a veszprémi táborba

Címkék#sakk#sakkgép#Jónás Péter#tábor#verseny#gyerek

Három turnusban közel félszáz gyermek vett részt idén napközis sakktáborban a veszprémi Agórában.

Veol.hu
Angliából, Kanadából és Belgiumból is érkeztek gyerekek a veszprémi táborba

Három turnusban tartották meg a veszprémi nyári sakktábort

Forrás: a szervezők

A táborokat az Ezüst Huszár SE Veszprém szervezte. Tájékoztatásuk szerint a gyerekek demonstrációs táblán ismerkedhettek meg a sakkozás alapjaival és történelmével, valamint a Kempelen sakkgép titkával. Játékos feladatok izgalmas sakkhoz köthető versenyek színezték a tábor mindennapjait, illetve a fagyizás és egyéb sportok kipróbálása sem maradt el. A résztvevők – Angliából, Kanadából és Belgiumból is érkeztek gyerekek – tábori fordulókon mérték össze tudásukat.

Az oktatások és programok lebonyolítását Jónás Péter FIDE-mester felügyelte.

Eredmények, I. turnus: 1. Turbók Ádám (Báthory) 5 pont, 2. Nagy Bálint (Deák) 4, 3. Major Miklós (Deák) 4.

II. turnus: 1. Prins Marcel (Deák) 4, 2. Nagy Bálint (Deák) 4, 3. Guzmics Zotmund (Kossuth) 3,5.

III. turnus: 1. Prins Marcel (Deák) 6, 2. Bartók Szabó Áron (Anglia) 5,5, 3. Guzmics Zotmund (Kossuth) 5,5.

 

