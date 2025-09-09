51 perce
Zircen pofozkodtak a fiatalok (+ galéria)
Repkedtek a pofonok. Zirc adott otthont hétvégén a III. Bakonyi Betyár Ökölvívó Kupának, amely igazi bokszünneppé vált a sportág kedvelői számára. A rendezvényen négy korosztály versenyzői csaptak össze, hogy próbára tegyék erejüket, és összemérjék felkészültségüket.
A nap során összesen 15 mérkőzést láthatott a közönség, amelyek közül 9 alkalommal a szervező Felsőörsi Bokszsuli növendékei léptek ringbe. A felsőörsi klub vezetője, Tira Marius örömmel értékelte a III. Bakonyi Betyár Ökölvívó Kupát, és kiemelte: nagy büszkeség, hogy egyre több tehetséges fiatal méretteti meg magát a sportágban.
Az idei kupán nyolc klub versenyzői vettek részt, ami jól mutatja, hogy az utánpótlás-nevelés egyre szélesebb körben nyer teret. A hazai közönség külön örülhetett, hiszen négy zirci fiatal is szorítóba léphetett, méghozzá szó szerint hazai pályán, a helyi szurkolók lelkes támogatása mellett.
III. Bakonyi Betyár Ökölvívó Kupa: fontosak a hasonló rendezvények
A hangulat végig fergeteges volt, a mérkőzések izgalmasak és sportszerűek, a rendezvény pedig ismét bebizonyította, hogy a hasonló események fontos szerepet játszanak a magyar ökölvívás fejlődésében. A szervezők és az edzők egyaránt bíznak benne, hogy a kupa hagyománya folytatódik, és a jövőben még több fiatal bokszoló kap lehetőséget a bizonyításra.
III. Bakonyi Betyár ÖkölvívókupaFotók: Fülöp Ildikó