Labdarúgó NB III

2 órája

A Haladás jobban akarta a győzelmet, tavaszi arcát mutatta a Füred (fotók, videó)

Címkék#szabados tamás#Balatonfüredi FC#Labdarúgó NB III.#Szombathelyi Haladás

Helyzetük is alig akadt a hazaiaknak, a szombathelyi csapat magabiztosan győzött a labdarúgó NB III hetedik fordulójában. Balatonfüred–Haladás: 0-2.

Veol.hu

A kellemes nyár végi idő kicsalta a nézőket, a vendégeknek is sokan szurkoltak a lelátón a Balatonfüred–Haladás labdarúgó-bajnoki mérkőzésen.

Könnyedén gyűjtötték be a pontokat a vendégek a Balatonfüred–Haladás labdarúgó NB III-as bajnoki mérkőzésen.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az első félidő nagy része alacsony színvonalú játékot hozott, a csapatok küzdöttek, de a támadó harmadban elfogyott a tudomány.

Feltűnő volt, hogy a vasiak sokkal gyorsabban reagáltak minden labdára, teljesen uralták a középpályát.

Ezzel együtt kissé váratlanul megszerezte a vezetést a vendég gárda. A 37. percben, jobb oldali támadás végén beadott labdára az álló védők közé beugró Juhász a jobb alsóba lőtt, 0-1.

Néhány perc múlva megint jött egy jobb oldali beadás, a füredi védők sorban hibáztak, az érkező Juhász két méterről passzolt a kapuba, 43. perc: 0-2.

Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás

Fotók: Nagy Lajos

Szünet után a játék képe semmit sem változott, a hazai szurkolók rendkívül sokat bosszankodtak, a rengeteg eladott labda, valamint rossz megoldás miatt. A vendégek okosan védték az eredményt, már semmiféle kockázatot nem vállaltak.

Jellemző módon az első füredi szöglet a 61. percben született meg. Az első hazai kapura lövésre pedig a 86. percig kellett várni.

Tavaszi, katasztrofális önmagát idéző játékot nyújtott a BFC, ilyen teljesítmény után nem is lehetett más eredmény. Az ambiciózus vendégek megérdemelten nyertek, a Haladás az első sikerét aratta ebben az idényben.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Balatonfüred–Haladás: jobbak voltak a vendégek

Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás 0-2 (0-2)

Balatonfüred, 500 néző. V.: Erdélyi. Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Szabó Kornél, Remili, Szabó Krisztián (Horváth K., 46.), Lórántfy (Hideg, 73.), Heinczinger (Balogh A., 73.), Bene M. (Király K., 87.), Szabó B. (Büki, 46.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Szombathelyi Haladás: Horváth Alex – Balogh Á., Fehér, Hári (Bene D., 40.), Szakály, Gajdos (Pruska, 75.), Dezamits, Juhász (Horváth M., 89.), Horváth Arnold, Kozári, Tarján. Megbízott edző: Simon Ádám.

Gólszerző: Juhász (37., 43.).

Szabados Tamás: - A legfájóbb az, hogy a Haladás sokkal jobban akarta a győzelmet.

A bajnokság állása: 1. Gyirmót FC Győr 21 pont, 2. Dorog 21, 3. Puskás Akadémia II. 15, 4. Mosonmagyaróvár 11, 5. Bicske 11, 6. Veszprém 10, 7. Sopron 10, 8. Tatabánya 9, 9. ETO Akadémia 9, 10. Komárom 8, 11. Balatonfüred 8, 12. Pápa 7, 13. Budaörs 7, 14. Zsámbék 6, 15. Haladás 4, 16. Újpest II. 4

 

