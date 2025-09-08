A Haladás jobban akarta a győzelmet, tavaszi arcát mutatta a Füred (fotók, videó)

A kellemes nyár végi idő kicsalta a nézőket, a vendégeknek is sokan szurkoltak a lelátón a Balatonfüred–Haladás labdarúgó-bajnoki mérkőzésen.

Könnyedén gyűjtötték be a pontokat a vendégek a Balatonfüred–Haladás labdarúgó NB III-as bajnoki mérkőzésen

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az első félidő nagy része alacsony színvonalú játékot hozott, a csapatok küzdöttek, de a támadó harmadban elfogyott a tudomány.

Feltűnő volt, hogy a vasiak sokkal gyorsabban reagáltak minden labdára, teljesen uralták a középpályát.

Ezzel együtt kissé váratlanul megszerezte a vezetést a vendég gárda. A 37. percben, jobb oldali támadás végén beadott labdára az álló védők közé beugró Juhász a jobb alsóba lőtt, 0-1.

Néhány perc múlva megint jött egy jobb oldali beadás, a füredi védők sorban hibáztak, az érkező Juhász két méterről passzolt a kapuba, 43. perc: 0-2.