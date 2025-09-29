3 órája
Egyik játékosa kórházba került, de így is derbit nyert a Perutz FC (képekkel)
Szinte végig a vendégek akarata érvényesült a labdarúgó NB III-ban rendezett vármegyei rangadón. Balatonfüred–Pápa: meglepetés volt, hogy a hazaiak nem tudták felvenni a versenyt riválisukkal.
Balatonfüred–Pápa rangadónak adott otthont a BFC stadionja a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának kilencedik fordulójában.
Kettő gyors vendég szöglet jelezte a mérkőzés kezdetén, hogy nem feltartott kézzel érkeztek a pápaiak Füredre.
Az első félidő a pápai csapat fölényét hozta a rendkívül lassan és lelketlenül játszó hazaiakkal szemben. Az eredmény várható volt: három gyors támadás után pápai gólok.
A 10. percben Burucz óriási hibáját kihasználva Papp elfutott, s beadását Mogyorósi passzolta a kapuba, 0-1.
A 24. percben egy jobbról beadott labdát Hauser jól fedezve visszapasszolt az érkező Banainak aki 12 méterről a hálóba bombázott, 0-2. Füredi védők nem voltak a gólszerző közelében.
A 44. percben szöglet utáni kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, a védők csak nézték ahogyan Hauser beugorva a hálóba helyezi a labdát, 0-3.
A második félidő eleje másolta az első játékrész történéseit, hibát hibára halmozó hazaiak, nyugodtan passzolgató vendégek, ez volt a jellemző a mérkőzésre. Cserékkel próbált frissíteni a hazaiak mestere, ami később viszonylag jó húzásnak bizonyult. Átvette az irányítást a BFC és különösen a jobb oldalon rengeteg támadást kezdeményezett. Egy kivételével azonban a befejezések pontatlanok voltak.
A 77. percben Szabó K. kiváló indításával Büki kilépett és a kapus lábai között lőtt a pápai kapuba, 1-3.
A hátralevő időben a vendégek látványosan tördelték a játékot, húzták az időt, a hazaiak már képtelenek voltak változtatni az eredményen.
Megérdemelten győzött a megyei rangadón a vendég Perutz. Futásban, lelkesedésben és taktikailag is a BFC fölé nőttek a pápaiak. Talány, hogy hazai pályán miért nyújt sokkal gyengébb teljesítményt a Füred, mint idegenben. A mai első félidő ismét a legrosszabb tavaszi formát idézte.
Tudósított: Fülöp Zoltán.
A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Németh Noel a második félidő elején olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a veszprémi kórházba kellett szállítani. A pápai futballista a bokáját fájlalta.
Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC PápaFotók: Nagy Lajos
Balatonfüred–Pápa: megérdemelt vendégsiker
Balatonfüred–Pápa 1-3 (0-3)
Balatonfüred, 350 néző. V.: Dominkó. Balatonfüredi FC: Schrankó – Szabó K., Büki (Deme, 46.), Remili, Szabó Kr. (Bene, 46.), Lórántfy, Burucz (Horváth, 56.), Szabó B. (Rozman, 58.), Hideg (Varga, 75.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.
Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss Á. – Mogyorósi (Varga, 75.), Németh N. (Rozman, 58.), Szabó B., Papp (Cser, 87.), Molnár, Banai (Sipos-Kiss, 75.), Pető, Ruzsás, Szőke, Hauser. Edző: Kun Szabó Attila.
Gólszerzők: Büki (77.), ill. Mogyorósi (10.), Banai (24.), Hauser (44.).
Az állás
- Gyirmót 27 pont
- Puskás Akadémia II. 21
- Dorog 21
- Mosonmagyaróvár 17
- Sopron 16
- Tatabánya 15
- Komárom 14
- ETO Akadémia 13
- Bicske 12
- Pápa 10
- Veszprém 10
- Balatonfüred 9
- Budaörs 7
- Zsámbék 7
- Haladás 4
- Újpest II. 4