Egyik játékosa kórházba került, de így is derbit nyert a Perutz FC (képekkel)

Balatonfüred–Pápa rangadónak adott otthont a BFC stadionja a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának kilencedik fordulójában.

Veszprém vármegyei rangadót rendeztek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A Balatonfüred–Pápa mérkőzésen elmaradt a várt nagy csata, a hazaiak gyenge formát mutattak

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kettő gyors vendég szöglet jelezte a mérkőzés kezdetén, hogy nem feltartott kézzel érkeztek a pápaiak Füredre.

Az első félidő a pápai csapat fölényét hozta a rendkívül lassan és lelketlenül játszó hazaiakkal szemben. Az eredmény várható volt: három gyors támadás után pápai gólok.

A 10. percben Burucz óriási hibáját kihasználva Papp elfutott, s beadását Mogyorósi passzolta a kapuba, 0-1.

A 24. percben egy jobbról beadott labdát Hauser jól fedezve visszapasszolt az érkező Banainak aki 12 méterről a hálóba bombázott, 0-2. Füredi védők nem voltak a gólszerző közelében.

A 44. percben szöglet utáni kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, a védők csak nézték ahogyan Hauser beugorva a hálóba helyezi a labdát, 0-3.

A második félidő eleje másolta az első játékrész történéseit, hibát hibára halmozó hazaiak, nyugodtan passzolgató vendégek, ez volt a jellemző a mérkőzésre. Cserékkel próbált frissíteni a hazaiak mestere, ami később viszonylag jó húzásnak bizonyult. Átvette az irányítást a BFC és különösen a jobb oldalon rengeteg támadást kezdeményezett. Egy kivételével azonban a befejezések pontatlanok voltak.

A 77. percben Szabó K. kiváló indításával Büki kilépett és a kapus lábai között lőtt a pápai kapuba, 1-3.

A hátralevő időben a vendégek látványosan tördelték a játékot, húzták az időt, a hazaiak már képtelenek voltak változtatni az eredményen.

Megérdemelten győzött a megyei rangadón a vendég Perutz. Futásban, lelkesedésben és taktikailag is a BFC fölé nőttek a pápaiak. Talány, hogy hazai pályán miért nyújt sokkal gyengébb teljesítményt a Füred, mint idegenben. A mai első félidő ismét a legrosszabb tavaszi formát idézte.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Németh Noel a második félidő elején olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a veszprémi kórházba kellett szállítani. A pápai futballista a bokáját fájlalta.