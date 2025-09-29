szeptember 29., hétfő

Gyenge füredi forma

Egyik játékosa kórházba került, de így is derbit nyert a Perutz FC (képekkel)

Szinte végig a vendégek akarata érvényesült a labdarúgó NB III-ban rendezett vármegyei rangadón. Balatonfüred–Pápa: meglepetés volt, hogy a hazaiak nem tudták felvenni a versenyt riválisukkal.

Horváth Gábor

Balatonfüred–Pápa rangadónak adott otthont a BFC stadionja a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának kilencedik fordulójában.

Balatonfüred–Pápa: vendégsiker a derbin
Veszprém vármegyei rangadót rendeztek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A Balatonfüred–Pápa mérkőzésen elmaradt a várt nagy csata, a hazaiak gyenge formát mutattak
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kettő gyors vendég szöglet jelezte a mérkőzés kezdetén, hogy nem feltartott kézzel érkeztek a pápaiak Füredre.

Az első félidő a pápai csapat fölényét hozta a rendkívül lassan és lelketlenül játszó hazaiakkal szemben. Az eredmény várható volt: három gyors támadás után pápai gólok.

A 10. percben Burucz óriási hibáját kihasználva Papp elfutott, s beadását Mogyorósi passzolta a kapuba, 0-1.

A 24. percben egy jobbról beadott labdát Hauser jól fedezve visszapasszolt az érkező Banainak aki 12 méterről a hálóba bombázott, 0-2. Füredi védők nem voltak a gólszerző közelében.

A 44. percben szöglet utáni kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, a védők csak nézték ahogyan Hauser beugorva a hálóba helyezi a labdát, 0-3.

A második félidő eleje másolta az első játékrész történéseit, hibát hibára halmozó hazaiak, nyugodtan passzolgató vendégek, ez volt a jellemző a mérkőzésre. Cserékkel próbált frissíteni a hazaiak mestere, ami később viszonylag jó húzásnak bizonyult. Átvette az irányítást a BFC és különösen a jobb oldalon rengeteg támadást kezdeményezett. Egy kivételével azonban a befejezések pontatlanok voltak.

A 77. percben Szabó K. kiváló indításával Büki kilépett és a kapus lábai között lőtt a pápai kapuba, 1-3.

A hátralevő időben a vendégek látványosan tördelték a játékot, húzták az időt, a hazaiak már képtelenek voltak változtatni az eredményen.

Megérdemelten győzött a megyei rangadón a vendég Perutz. Futásban, lelkesedésben és taktikailag is a BFC fölé nőttek a pápaiak. Talány, hogy hazai pályán miért nyújt sokkal gyengébb teljesítményt a Füred, mint idegenben. A mai első félidő ismét a legrosszabb tavaszi formát idézte.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Németh Noel a második félidő elején olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a veszprémi kórházba kellett szállítani. A pápai futballista a bokáját fájlalta.

Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

Fotók: Nagy Lajos

Balatonfüred–Pápa: megérdemelt vendégsiker

Balatonfüred–Pápa 1-3 (0-3)

Balatonfüred, 350 néző. V.: Dominkó. Balatonfüredi FC: Schrankó – Szabó K., Büki (Deme, 46.), Remili, Szabó Kr. (Bene, 46.), Lórántfy, Burucz (Horváth, 56.), Szabó B. (Rozman, 58.), Hideg (Varga, 75.), Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss Á. – Mogyorósi (Varga, 75.), Németh N. (Rozman, 58.), Szabó B., Papp (Cser, 87.), Molnár, Banai (Sipos-Kiss, 75.), Pető, Ruzsás, Szőke, Hauser. Edző: Kun Szabó Attila.

Gólszerzők: Büki (77.), ill. Mogyorósi (10.), Banai (24.), Hauser (44.).

Az állás

  1. Gyirmót 27 pont
  2. Puskás Akadémia II. 21
  3. Dorog 21
  4. Mosonmagyaróvár 17
  5. Sopron 16
  6. Tatabánya 15
  7. Komárom 14
  8. ETO Akadémia 13
  9. Bicske 12
  10. Pápa 10
  11. Veszprém 10
  12. Balatonfüred 9
  13. Budaörs 7
  14. Zsámbék 7
  15. Haladás 4
  16. Újpest II. 4

 

