Elhunyt a füredi kézilabdaklub egyik alapítója
Igazi szurkolót veszített a BKSE. A balatonfüredi kézilabdaélet gyászol, elhunyt az az ember, aki a klub újkori történetének egyik legmeghatározóbb alakja volt.
A Balatonfüredi KSE Facebook-oldalán közölte a gyászhírt: 83 esztendős korában elhunyt Molnár Kálmán, az egyesület elnökségi tagja. A balatonfüredi kézilabdasport értékes embert veszített.
Gyászol a balatonfüredi kézilabdaélet
Molnár Kálmán egy igazi jelenség volt a balatonfüredi klub életében. Már a kezdeteknél, több szinten is, segítette a város kézilabdasportját, egyik alapítója volt az alapoktól építkező, NB I-ig jutó egyesületnek, elnökségi tagként aktívan dolgozott érte, emellett vérbeli szurkolóként ült a lelátón.
„Kálmán bácsi munkájával, szeretetével és elkötelezettségével sokat tett klubunkért és közösségünkért. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük” – írták Facebook-oldalukon a fürediek.