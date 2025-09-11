Elhunyt a füredi kézilabdaklub egyik alapítója

A Balatonfüredi KSE Facebook-oldalán közölte a gyászhírt: 83 esztendős korában elhunyt Molnár Kálmán, az egyesület elnökségi tagja. A balatonfüredi kézilabdasport értékes embert veszített.

Elhunyt a balatonfüredi kézilabdaklub elnökségi tagja, Molnár Kálmán, aki rengeteget tett az egyesület fejlődéséért az elmúlt évtizedekben.

Forrás: Facebook/Balatonfüredi KSE

Gyászol a balatonfüredi kézilabdaélet

Molnár Kálmán egy igazi jelenség volt a balatonfüredi klub életében. Már a kezdeteknél, több szinten is, segítette a város kézilabdasportját, egyik alapítója volt az alapoktól építkező, NB I-ig jutó egyesületnek, elnökségi tagként aktívan dolgozott érte, emellett vérbeli szurkolóként ült a lelátón.

„Kálmán bácsi munkájával, szeretetével és elkötelezettségével sokat tett klubunkért és közösségünkért. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük” – írták Facebook-oldalukon a fürediek.