szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem fázósak

1 órája

Az ironmaneseket nem engedték a Balatonba, később viszont több százan szaladtak a vízbe (videó)

Címkék#balatonfűzfői#Föveny Strand#Balatonman Fűzfő#triatlon#verseny

Érdekes időjárási körülmények között rendezik meg a népszerű triatlont. A Balatonman Fűzfő idei indulói találkoztak széllel, némi csapadékkal és erős napsütéssel is, a szervezők kénytelenek voltak módosítani a programot.

Horváth Gábor

Idén sem maradt el a Balatonman Fűzfő, a népszerű triatlon ezúttal is több száz ember mozgat meg. A legkeményebbek és legrutinosabbak az ironman számban reggel hét órakor rajtoltak volna, de a szervezők a kedvezőtlen időjárás miatt, a vízirendészettel egyeztetve, nem engedték őket a Balatonba. Az úszás elmaradt, így a résztvevők duatlonban (kerékpározás, futás) mérik össze tudásukat.

A Balatonman Fűzfő legkeményebb résztevői már reggel hét órakor a vízben lettek volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt az ő úszásuk elmaradt.
A Balatonman Fűzfő legkeményebb résztevői már reggel hét órakor a vízben lettek volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt az ő úszásuk elmaradt
Forrás: Facebook/Balatonman

A többi program is tolódott, a rövid-, és középtávú, normál triatlon végül 13 órakor indult. Emellett volt egy próbáld ki a triatlont elnevezésű futam is. A versenynek a balatonfűzfői Föveny Strand ad otthont.

Balatonman Fűzfő: szép pályák, kemény verseny

Az ironmanek eredetileg 3800 métert úsznak, 176 kilométert kerékpároznak, illetve lefutnak egy maratont. Itt most, mint említettük, az úszás elmaradt, a résztvevők 10 kilométer futás után 180 kilométert kerékpároznak, majd lefutnak 42 kilométert.

A középtávon versenyzők 1900 métert úsznak, 74 kilométert bicikliznek és félmaratont, azaz 21 kilométert futnak. A rövidtávon mindez 950 méter, 40 és 10,5 kilométer.

Beszámoltunk róla, a Balatonman Fűzfő ideje alatt a térségben több helyen is korlátozzák a forgalmat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu