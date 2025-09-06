Az ironmaneseket nem engedték a Balatonba, később viszont több százan szaladtak a vízbe (videó)

Idén sem maradt el a Balatonman Fűzfő, a népszerű triatlon ezúttal is több száz ember mozgat meg. A legkeményebbek és legrutinosabbak az ironman számban reggel hét órakor rajtoltak volna, de a szervezők a kedvezőtlen időjárás miatt, a vízirendészettel egyeztetve, nem engedték őket a Balatonba. Az úszás elmaradt, így a résztvevők duatlonban (kerékpározás, futás) mérik össze tudásukat.

Forrás: Facebook/Balatonman

A többi program is tolódott, a rövid-, és középtávú, normál triatlon végül 13 órakor indult. Emellett volt egy próbáld ki a triatlont elnevezésű futam is. A versenynek a balatonfűzfői Föveny Strand ad otthont.

Balatonman Fűzfő: szép pályák, kemény verseny

Az ironmanek eredetileg 3800 métert úsznak, 176 kilométert kerékpároznak, illetve lefutnak egy maratont. Itt most, mint említettük, az úszás elmaradt, a résztvevők 10 kilométer futás után 180 kilométert kerékpároznak, majd lefutnak 42 kilométert.

A középtávon versenyzők 1900 métert úsznak, 74 kilométert bicikliznek és félmaratont, azaz 21 kilométert futnak. A rövidtávon mindez 950 méter, 40 és 10,5 kilométer.

Beszámoltunk róla, a Balatonman Fűzfő ideje alatt a térségben több helyen is korlátozzák a forgalmat.