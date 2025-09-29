37 perce
Nagyszerű siker a büntetőt hibázó ajkaiaktól (+ videó)
Fontos győzelmet aratott az ajkai csapat a labdarúgó NB II-ben. A Békéscsaba–Ajka bajnoki nem kezdődött jól a vendégek számára, de ez nem zavarta meg a bakonyiakat.
Békéscsaba–Ajka: három vereség után szeretett volna javítani a vendégcsapat, de a szintén a tabella alsó részéhez tartozó házigazda számára is kiemelten fontos volt a mérkőzés.
Álomszerű kezdést produkálhatott volna az Ajka, ám a hatodik percben megítélt büntetőt Cipf nem tudta gólra váltani, Takács védte a próbálkozást.
A folytatásban mindkét oldalon akadtak helyzetek a remek iramú találkozón, azonban gól nem született az első 45 percben.
Fordulás után azonnal előnyt szerezhetett volna a Békéscsaba, de Harsányi elhibázta az ordító ziccert. Ez meg is bosszulta magát, az 54. percben Mohos távoli bombája a bal alsóban kötött ki, 0-1.
A hazaiak tudománya elfogyott, a folytatásban nem tudott komolyabb helyzetet kidolgozni a Békéscsaba. Az Ajka a 80. percben eldöntötte a pontok sorsát, Kirchner passzát Katona váltotta gólra, 0-2.
Megérdemelt sikert aratott az FC Ajka, amely legközelebb a Karcagi SC-t fogadja az NB II-ben.
Békéscsaba–Ajka: gólt sem kapott a vendégcsapat
Békéscsaba−FC Ajka 0-2 (0-0)
Békéscsaba. V.: Jakab. Békéscsaba: Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai (Pusztai, 85.), Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben).Edző: Csató Sándor.
FC Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa, Tar, Garai (Katona, 75.) – Tóth G., Csizmadia, Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55.). Edző: Horváth András.
A labdarúgó NB II nyolcadik fordulójának további eredményei
- Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1-0
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 2-0
- HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár 1-1
- Soroksár SC–Vasas FC 0-2
- Tiszakécskei LC–Budafoki MTE 1-2
- Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár 2-2
A tabella állása
- Vasas 18 pont
- Mezőkövesd 16
- Budapest Honvéd 15
- Csákvár 15
- Szeged 14
- Kecskemét 13
- Karcag 12
- Ajka 10
- Videoton 9
- Szentlőrinc 9
- Soroksár 9
- Békéscsaba 8
- Budafok 8
- Tiszakécske 8
- Kozármisleny 6
- BVSC 4