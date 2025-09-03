szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatérés

2 órája

Újra Veszprémben úszik az olimpiai bronzérmes! (+ videó)

Címkék#Betlehem Dávid#Szokolai László#vb#úszás#Veszprém

Elkezdték a felkészülésüket az előttük álló évad hazai és nemzetközi versenyeire a Balaton Úszó Klub Veszprém sportolói. Az idény első edzésén egy régi-új ismerős is feltűnt a medencében szorgosan tempózó csoportban: az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, aki tavaly ilyenkor igazolt a Ferencvárosi Torna Clubba.

Király Ferenc

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Betlehem Dávid hivatalosan a pandémiát követően, céltudatos zalaegerszegi fiatalemberként lett a veszprémi műhely tagja, majd Szokolai László mesteredző irányításával és a valamennyi „hadszíntéren” megkoronázott Rasovszky Kristóf barátjaként és edzőtársaként a földkerekség egyik legjobb nyílt vízi úszójává vált.

A nyílt vízi úszók idei világranglistáját vezető Betlehem Dávid ismét Veszprémben edz, Szokolai László irányításával gyakorol.
A nyílt vízi úszók idei világranglistáját vezető Betlehem Dávid ismét Veszprémben edz, Szokolai László irányításával gyakorol
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, míg az Európa-bajnokságokról mindhárom medállal rendelkező kiválóság a párizsi ötkarikás játékok után döntött úgy, hogy eligazol a királynék városából. Akkor úgy vált el a bakonyi egyesület szakmai főnökétől, hogy amennyiben nem jön be neki a fővárosi „kaland”, akkor – ha és amennyiben visszafogadják – újra „megmártozna” a Veszprém Sportuszodában. Szokolai László akkor nem gondolta volna, hogy ez egyszer valósággá válhat, ám a 22. születésnapját csütörtökön ünneplő Dávid a nyári szingapúri vb-t követően (ahol öt kilométeren hatodik, tízen kilencedik lett, a három kilométeres sprintviadalon pedig második lett) felvette vele a kapcsolatot, mondván, szüksége lenne a szakvezető tűpontos formába hozására, és egyáltalán a szakmaiságára. A tréner nem habozott a megkereséskor: mivel a nyílt vízi úszók idei világranglistáját vezető fiatalembertől nem haraggal vált el, kitárta klubjuk ajtaját az egykori „védence” előtt, és a hétfői, első gyakorláson ott volt a vb-második Fábián Bettina is, akivel a magánéletben egy párt alkotnak.

Betlehem Dávid nem bontott szerződést a Fradival

Nem árt hangsúlyozni: Betlehem Dávid nem bontotta fel a Fradival kötött megállapodását (a veszprémiek anyagilag képtelenek is lennének vetélkedni a zöld-fehérekkel), a pontokat továbbra is nekik hozza, mifelénk „csak” készül, ám jelenlétével emelheti a vármegyeszékhelyünkön ismét formálódó, remeknek tűnő úszóközösséget. Ahol ott van az immáron magyar sportállampolgársággal rendelkező erdélyi Nagy Nándor, a háromszoros Balaton-átúszó bajnok, Barabás Imre, a juniorválogatott Szathmáry Zsombor és Bartalos Anna, a szlovák Urbán Richárd, illetve a tengerentúlon tanuló, rövid pályás világbajnok Sárkány Zalán, aki valójában akkor érzi igazán a fejlődést, ha Szokolai mester irányítása mellett dolgozhat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu