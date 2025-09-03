Újra Veszprémben úszik az olimpiai bronzérmes! (+ videó)

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Betlehem Dávid hivatalosan a pandémiát követően, céltudatos zalaegerszegi fiatalemberként lett a veszprémi műhely tagja, majd Szokolai László mesteredző irányításával és a valamennyi „hadszíntéren” megkoronázott Rasovszky Kristóf barátjaként és edzőtársaként a földkerekség egyik legjobb nyílt vízi úszójává vált.

A nyílt vízi úszók idei világranglistáját vezető Betlehem Dávid ismét Veszprémben edz, Szokolai László irányításával gyakorol

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, míg az Európa-bajnokságokról mindhárom medállal rendelkező kiválóság a párizsi ötkarikás játékok után döntött úgy, hogy eligazol a királynék városából. Akkor úgy vált el a bakonyi egyesület szakmai főnökétől, hogy amennyiben nem jön be neki a fővárosi „kaland”, akkor – ha és amennyiben visszafogadják – újra „megmártozna” a Veszprém Sportuszodában. Szokolai László akkor nem gondolta volna, hogy ez egyszer valósággá válhat, ám a 22. születésnapját csütörtökön ünneplő Dávid a nyári szingapúri vb-t követően (ahol öt kilométeren hatodik, tízen kilencedik lett, a három kilométeres sprintviadalon pedig második lett) felvette vele a kapcsolatot, mondván, szüksége lenne a szakvezető tűpontos formába hozására, és egyáltalán a szakmaiságára. A tréner nem habozott a megkereséskor: mivel a nyílt vízi úszók idei világranglistáját vezető fiatalembertől nem haraggal vált el, kitárta klubjuk ajtaját az egykori „védence” előtt, és a hétfői, első gyakorláson ott volt a vb-második Fábián Bettina is, akivel a magánéletben egy párt alkotnak.

Betlehem Dávid nem bontott szerződést a Fradival

Nem árt hangsúlyozni: Betlehem Dávid nem bontotta fel a Fradival kötött megállapodását (a veszprémiek anyagilag képtelenek is lennének vetélkedni a zöld-fehérekkel), a pontokat továbbra is nekik hozza, mifelénk „csak” készül, ám jelenlétével emelheti a vármegyeszékhelyünkön ismét formálódó, remeknek tűnő úszóközösséget. Ahol ott van az immáron magyar sportállampolgársággal rendelkező erdélyi Nagy Nándor, a háromszoros Balaton-átúszó bajnok, Barabás Imre, a juniorválogatott Szathmáry Zsombor és Bartalos Anna, a szlovák Urbán Richárd, illetve a tengerentúlon tanuló, rövid pályás világbajnok Sárkány Zalán, aki valójában akkor érzi igazán a fejlődést, ha Szokolai mester irányítása mellett dolgozhat.