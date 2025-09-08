35 perce
BKSE: kérem a következőt! (képekkel)
Játszi könnyedén váltott jegyet a Balatonfüredi KSE a kézilabda Európa-kupa második fordulójába, ahol azeri vetélytársa – október közepén – minden bizonnyal nehezebb feladat elé állítja majd őket.
A tópartiak úgy várhatták a harmadik számú kontinentális sorozat első fordulójának visszavágóját, hogy az első derbi után továbbjutónak érezhették magukat, hiszen az „odavágón” huszonnégy góllal győzték le a pályaválasztói jogukról lemondott riválisukat (42-18).
Azon a találkozón óriási különbség alakult ki a felek között, a folytatás viszont egy ideig más forgatókönyv szerint íródott: a felbátorodott törökök eleinte vezettek is (8. perc: 3-4), úgy tűnt, mintha a hazaiaknak nem lett volna sok kedve az újabb csatához. Jánosiék idővel persze visszavették a vezetést és kezdtek is elhúzni a Beykoztól (17. p.: 12-6). Kis-edző kedvére forgathatta az – akkor nem annyira éles, kevésbé koncentrált – együttesét, ha ugyanis jobban figyelnek, a nagyszünetben nagyobb eltérés is lehetett volna a gárdák között. A fürediek a fordulás után feljebb kapcsoltak, Urbán-Patocskaiék gondoskodtak arról, hogy ne legyenek egy súlycsoportba az isztambuliakkal (45. p.: 27-14). Akik az utolsó negyedórára elkészültek az erejükkel, így a helyi tehetségek tetszés szerint növelték az előnyüket (53. p.: 37-17).
A BKSE végül kettős győzelemmel, 85-38-as gólkülönbséggel jutott be a második körbe, ahol az azeri Kur Mingachevir vár majd rájuk.
Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK kézilabda Európa-kupaFotók: Fülöp Ildikó
Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK 43-20 (19-11)
Balatonfüred, 300 néző. Vezette: Genc Gujupi, Getoar Gujupi (koszovóiak).
Balatonfüred: DEMÉNYI 1 – URBÁN-PATOCSKAI 6, Rozman 3, Németh B., Simotics 1, Sretenovic 3, TÓTH N. 5. Csere: ERDEI 1 (kapus), Vasilev 3, Varga M. 2, JÁNOSI 6, FEKETE 4, Garajszki 1, SZABÓ L. 6, Tóth A. 1. Vezetőedző: Kis Ákos.
Az ellenfél legjobb lövői: Tayfur 7, Dogan és Günerlel 3-3.
Kiállítások: 4, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 0, ill. 1/0.
Kis Ákos: Örülök, hogy a hozzáállásunkat ma sem érhette kritika. Már készülünk a PLER-Budapest elleni hétvégi bajnokinkra.