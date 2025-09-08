BKSE: kérem a következőt! (képekkel)

A tópartiak úgy várhatták a harmadik számú kontinentális sorozat első fordulójának visszavágóját, hogy az első derbi után továbbjutónak érezhették magukat, hiszen az „odavágón” huszonnégy góllal győzték le a pályaválasztói jogukról lemondott riválisukat (42-18).

A BKSE kettős győzelemmel, 85-38-as gólkülönbséggel jutott be a második körbe.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Azon a találkozón óriási különbség alakult ki a felek között, a folytatás viszont egy ideig más forgatókönyv szerint íródott: a felbátorodott törökök eleinte vezettek is (8. perc: 3-4), úgy tűnt, mintha a hazaiaknak nem lett volna sok kedve az újabb csatához. Jánosiék idővel persze visszavették a vezetést és kezdtek is elhúzni a Beykoztól (17. p.: 12-6). Kis-edző kedvére forgathatta az – akkor nem annyira éles, kevésbé koncentrált – együttesét, ha ugyanis jobban figyelnek, a nagyszünetben nagyobb eltérés is lehetett volna a gárdák között. A fürediek a fordulás után feljebb kapcsoltak, Urbán-Patocskaiék gondoskodtak arról, hogy ne legyenek egy súlycsoportba az isztambuliakkal (45. p.: 27-14). Akik az utolsó negyedórára elkészültek az erejükkel, így a helyi tehetségek tetszés szerint növelték az előnyüket (53. p.: 37-17).

A BKSE végül kettős győzelemmel, 85-38-as gólkülönbséggel jutott be a második körbe, ahol az azeri Kur Mingachevir vár majd rájuk.