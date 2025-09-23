Remekelt a PDC színpadán a pápai dartsos

Borbély András Pápán kezdte pályafutását, jelenleg a Honvéd Auróra SE színeiben versenyez. A fiatal dartsjátékos nem először állt nemzetközi reflektorfényben, hiszen szerepelt már a 2022-es Hungarian Darts Trophyn, valamint idén a müncheni German Darts Trophy mezőnyében is.

Borbély András nem állt messze a bravúrtól

Forrás: PDC Europe

Borbély András volt a magyar közönség egyik kedvence

Borbély az első napon az angol Luke Woodhouse ellen lépett színpadra, ahol remek formát mutatott: 96,55-ös átlagot ért el, négy leget is megnyert, és bár végül 6–4 arányban kikapott, felejthetetlen pillanatokat szerzett a hazai közönségnek. A mérkőzés során ugyanis ő dobta meg a dartsvilág egyik leglátványosabb befejezését, a Big Fisht – két tripla húsz után a bullba találva. A nézők állva ünnepelték a bravúrt, amely 4–3-ra szépítette az állást.

„Hatalmas erőt adott a szurkolás”

A mérkőzés után Borbély közösségi oldalán így fogalmazott: – Elképesztő volt az, amilyen fogadtatást és szurkolást kaptam a meccs elejétől a végéig. Nagyon örülök, hogy – bár győzelem nem született, de – jó játékkal szolgálhattam ki ezt a remek közönséget. Ígérem, hogy mindent megteszek a közelgő világbajnoki selejtezőn.

A 2025-ös Hungarian Darts Trophy végül a német Niko Springer győzelmével zárult, aki egy rendkívül szoros, 8–7 arányban megnyert döntőben múlta felül a holland Danny Noppertet.