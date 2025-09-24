Megizzadt a Veszprém Bukarestben, de meglett a két pont

Bucuresti–Veszprém: a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában Bukarestbe volt hivatalos a magyar bajnok, amely a múlt héten jól javította ki az első körben elszenvedett vereséget. A románok mindkét találkozójukat elveszítették.

Szoros, kemény mérkőzést hozott a Bucuresti–Veszprém összecsapás a Bajnokok Ligája A csoportjában. A vendégek, ha nem is könnyen, de megszerezték a pontokat

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A One Veszprém HC esélyeshez méltón kezdett, jó védekezést követően könnyű gólokat szerezve került előnybe, 0-2. A Bukarestnek még hetesből sem sikerült a kapuba találnia, Akimenko az ötödik percben törte meg a hazaiak rossz sorozatát. Ezt követően viszont gyorsan egalizált a Dinamo és a folytatásban egyenrangú ellenfél volt.

A bakonyiak emberhátrányban is eredményesek voltak, Corrales jó teljesítményt nyújtott, de ezzel együtt sem tudott egy gólnál jobban ellépni riválisától a Veszprém, 5-5.

A bukarestiek Iancu nagy védéseit követően 8-6-ra alakították az állást a folytatásban, Ali Zein után Remili is pályára került a vendégeknél. A 21. percben 10-10-re módosult az állás, amely aztán többször is fordult. Mindkét csapat vezetett, de az első játékrész döntetlennel ért véget.

Támadásban és védekezésben sem igazán találta a ritmust a magyar bajnok, a románok pedig egyre inkább játékba lendültek.

Három vendéggóllal indult a második félidő, jól védekezett a Veszprém, amely hárommal vezetett. Későn ébredt a Bucuresti, de felébredt, Langaro egalizált, 18-18. Iancu védését követően vissza is vette a vezetést a házigazda, sok technikai hiba tarkította a Pascual-csapat játékát.

A 41. percben, 20-18-as állásnál időt kértek a veszprémiek. Üldözte riválisát a bakonyi csapat, Pesmalbek beállóból magabiztos volt, 22-22. Kezdett újra összeállni a vendégek védekezése, Hesam nagy lövése után 24-22-re vezetett a bakonyi gárda, amely 7-2-es sorozatban volt. Időt kért a Dinamo.

Az utolsó 10 perc 23-26-os állással indult. Corrales kivédte Rosta ziccerét, Remili volt eredményes, 23-27. A románok elfáradtak, bár továbbra is harcoltak, a hajrában már csak a szebb eredmény elérése lehetett a céljuk. Igaz, Cupara hetesvédését követően felcsillant a remény a hazaiak számára, 27-29, de Corrales ismét megtréfálta Rostát.