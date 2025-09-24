szeptember 24., szerda

Megizzadt a Veszprém Bukarestben, de meglett a két pont

Kiegyenlített meccset játszott egymással a magyar és a román bajnok a kézilabda Bajnokok Ligájában. A Bucuresti–Veszprém találkozó esélyesei a vendégek voltak, hozták is a mérkőzést, de nem volt könnyű dolguk.

Horváth Gábor

Bucuresti–Veszprém: a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában Bukarestbe volt hivatalos a magyar bajnok, amely a múlt héten jól javította ki az első körben elszenvedett vereséget. A románok mindkét találkozójukat elveszítették.

Szoros, kemény mérkőzést hozott a Bucuresti–Veszprém összecsapás a Bajnokok Ligája A csoportjában. A vendégek, ha nem is könnyen, de megszerezték a pontokat.
Szoros, kemény mérkőzést hozott a Bucuresti–Veszprém összecsapás a Bajnokok Ligája A csoportjában. A vendégek, ha nem is könnyen, de megszerezték a pontokat
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A One Veszprém HC esélyeshez méltón kezdett, jó védekezést követően könnyű gólokat szerezve került előnybe, 0-2. A Bukarestnek még hetesből sem sikerült a kapuba találnia, Akimenko az ötödik percben törte meg a hazaiak rossz sorozatát. Ezt követően viszont gyorsan egalizált a Dinamo és a folytatásban egyenrangú ellenfél volt.

A bakonyiak emberhátrányban is eredményesek voltak, Corrales jó teljesítményt nyújtott, de ezzel együtt sem tudott egy gólnál jobban ellépni riválisától a Veszprém, 5-5.

A bukarestiek Iancu nagy védéseit követően 8-6-ra alakították az állást a folytatásban, Ali Zein után Remili is pályára került a vendégeknél. A 21. percben 10-10-re módosult az állás, amely aztán többször is fordult. Mindkét csapat vezetett, de az első játékrész döntetlennel ért véget.

Támadásban és védekezésben sem igazán találta a ritmust a magyar bajnok, a románok pedig egyre inkább játékba lendültek.

Három vendéggóllal indult a második félidő, jól védekezett a Veszprém, amely hárommal vezetett. Későn ébredt a Bucuresti, de felébredt, Langaro egalizált, 18-18.  Iancu védését követően vissza is vette a vezetést a házigazda, sok technikai hiba tarkította a Pascual-csapat játékát.

A 41. percben, 20-18-as állásnál időt kértek a veszprémiek. Üldözte riválisát a bakonyi csapat, Pesmalbek beállóból magabiztos volt, 22-22. Kezdett újra összeállni a vendégek védekezése, Hesam nagy lövése után 24-22-re vezetett a bakonyi gárda, amely 7-2-es sorozatban volt. Időt kért a Dinamo.

Az utolsó 10 perc 23-26-os állással indult. Corrales kivédte Rosta ziccerét, Remili volt eredményes, 23-27. A románok elfáradtak, bár továbbra is harcoltak, a hajrában már csak a szebb eredmény elérése lehetett a céljuk. Igaz, Cupara hetesvédését követően felcsillant a remény a hazaiak számára, 27-29, de Corrales ismét megtréfálta Rostát.

Kemény meccsen gyűjtötte be a pontokat a vendégcsapat, amely legközelebb a klubvilágbajnokságon szerepel.

Bucuresti–Veszprém: három gól volt a különbség

Bucuresti–Veszprém 27-30 (15-15)

Bukarest, 2200 néző. V.: D. Martins, A. Martins (portugálok). Dinamo Bucuresti: Iancu - Akimenko 3, Vujovic 2, LUMBROSO 5, Rosta 3, LANGARO 7, A. Pascual 1. Csere: Cupara (kapus), Militaru, Nistor, Dedu, Ladefoged, VEITIA 3, Negru, Pelayo 3 (2). Edző: Paulo Pereira.

One Veszprém HC: CORRALES - Marguc 3, Martinovic 3, Pesmalbek 2, Thiagus, HESAM 4, Elísson 4 (2). Csere: Ligetvári, Ali Zein, REMILI 7, ADEL 5, el-Dera 1, Cindric 1. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2.

 

