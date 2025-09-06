szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabdarajt

2 órája

A Veszprém két újonca is hat góllal mutatkozott be, a magyar fiatal hetet lőtt

Címkék#Veszprém#Corrales#ONE Veszprém#kézilabda nb I#Budakalász

Idegenben kezdte a kézilabda NB I 2025/2026-os idényét a címvédő. A Budakalász–Veszprém mérkőzésen összesen 77 gól esett, biztos bakonyi siker született.

Horváth Gábor

Budakalász–Veszprém találkozóval kezdett a címvédő bakonyi csapat az NB I új szezonjában.

A címvédő One Veszprém HC elkezdte a 2025/2026-os évadot a kézilabda NB I-ben. A bakonyiak magabiztos sikert arattak, Budakalász–Veszprém: 32-45.
A címvédő One Veszprém HC elkezdte a 2025/2026-os évadot a kézilabda NB I-ben. A bakonyiak magabiztos sikert arattak, Budakalász–Veszprém: 32-45
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Lendületes játékkal indult a meccs a szezonrajton, a hazaiak igyekeztek lépést tartani a Veszprémmel. A bakonyiak hibái miatt ez egy ideig sikerült is, de aztán a vendégek szépen lassan elhúztak ellenfelüktől.

A folytatásban is törekedett a gyors kézilabdára a Budakalász, amely jól küzdött, de a felpörgő bakonyiak ellen természetesen nem sok esélye volt. A Veszprém mindkét kapusa remek teljesítményt nyújtott, Corrales kilencszer, Appelgren hétszer hárított. A spanyol az első, a svéd a második félidőben védett. A nyári igazolások közül Martinovic és Hesham egyaránt hatszor volt eredményes, náluk is több gólt lőtt Gáncs-Pető Máté, a szélső hét alkalommal talált a kapuba.

A One Veszprém HC legközelebb, jövő szerdán a dán Aalborg vendége lesz a Bajnokok Ligája idei nyitányán.

Budakalász–Veszprém: 13 gólos vendégsiker

CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 32-45 (17-25)

CYEB-Budakalász: Benzsay, Nagy T., Takács (kapusok), Szakács, Tyiskov 3, Fórizs 2, Mátés 7, Nagy B. 1, Varga M. 7 (2), Tájok, Forgács, Fekete 4, Polcar 2, Száva 1, Sinkovits 5, Dávid. Edző: Csoknyai István.
One Veszprém HC: Corrales, Appelgren (kapusok), Thiagus, Martinovic 6, Hesham 6, Elísson 3 (1), Marguc 3, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, el-Dera 1, Pesmalbek, Gáncs-Pető 7 (1), Ahmed Adel 1, Molnár R. 4, Ali Zein 5. Edző: Xavier Pasual.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.
Kiállítások: 2 perc, ill. 6 perc.

Csoknyai István: - Fegyelmezetten, gyorsan, nagy lendülettel játszott a Veszprém, ugyanakkor büszke vagyok csapatomra, támadásban jól szereltünk egy nagyon erős védelemmel szemben. Továbbra is a védekezéssel, illetve a kapusteljesítménnyel vannak gondjaink.

Xavier Pascual: - Az első perctől az utolsóig jól harcoltunk egy remekül játszó Budakalász ellen. Büszke vagyok, hogy végig stabilan és lendületesen kézilabdáztunk, sokat futottunk. A fiatalok sokat voltak a pályán és hatékonyan segítették a csapatot.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu