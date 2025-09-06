A Veszprém két újonca is hat góllal mutatkozott be, a magyar fiatal hetet lőtt

Budakalász–Veszprém találkozóval kezdett a címvédő bakonyi csapat az NB I új szezonjában.

A címvédő One Veszprém HC elkezdte a 2025/2026-os évadot a kézilabda NB I-ben. A bakonyiak magabiztos sikert arattak, Budakalász–Veszprém: 32-45

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Lendületes játékkal indult a meccs a szezonrajton, a hazaiak igyekeztek lépést tartani a Veszprémmel. A bakonyiak hibái miatt ez egy ideig sikerült is, de aztán a vendégek szépen lassan elhúztak ellenfelüktől.

A folytatásban is törekedett a gyors kézilabdára a Budakalász, amely jól küzdött, de a felpörgő bakonyiak ellen természetesen nem sok esélye volt. A Veszprém mindkét kapusa remek teljesítményt nyújtott, Corrales kilencszer, Appelgren hétszer hárított. A spanyol az első, a svéd a második félidőben védett. A nyári igazolások közül Martinovic és Hesham egyaránt hatszor volt eredményes, náluk is több gólt lőtt Gáncs-Pető Máté, a szélső hét alkalommal talált a kapuba.

A One Veszprém HC legközelebb, jövő szerdán a dán Aalborg vendége lesz a Bajnokok Ligája idei nyitányán.

Budakalász–Veszprém: 13 gólos vendégsiker

CYEB-Budakalász–One Veszprém HC 32-45 (17-25)

CYEB-Budakalász: Benzsay, Nagy T., Takács (kapusok), Szakács, Tyiskov 3, Fórizs 2, Mátés 7, Nagy B. 1, Varga M. 7 (2), Tájok, Forgács, Fekete 4, Polcar 2, Száva 1, Sinkovits 5, Dávid. Edző: Csoknyai István.

One Veszprém HC: Corrales, Appelgren (kapusok), Thiagus, Martinovic 6, Hesham 6, Elísson 3 (1), Marguc 3, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, el-Dera 1, Pesmalbek, Gáncs-Pető 7 (1), Ahmed Adel 1, Molnár R. 4, Ali Zein 5. Edző: Xavier Pasual.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

Kiállítások: 2 perc, ill. 6 perc.

Csoknyai István: - Fegyelmezetten, gyorsan, nagy lendülettel játszott a Veszprém, ugyanakkor büszke vagyok csapatomra, támadásban jól szereltünk egy nagyon erős védelemmel szemben. Továbbra is a védekezéssel, illetve a kapusteljesítménnyel vannak gondjaink.

Xavier Pascual: - Az első perctől az utolsóig jól harcoltunk egy remekül játszó Budakalász ellen. Büszke vagyok, hogy végig stabilan és lendületesen kézilabdáztunk, sokat futottunk. A fiatalok sokat voltak a pályán és hatékonyan segítették a csapatot.