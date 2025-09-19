Ismét a PDC színpadán a pápai dartsos

A darts legnagyobb hazai eseményén Magyarországot Major Nándor, Prés Nándor, Sárai Levente mellett a mindössze 20 éves Borbély András képviseli. A sportág rajongói minden eddiginél nagyobb várakozással készülnek, hiszen tavaly Budapesten történelmi pillanatoknak lehettek szemtanúi: három 9 nyilas játék született egyetlen verseny alatt, ilyen bravúrra még soha nem volt példa a sorozatban - írja a dartsevent.com.

A darts sportág egyik nagy ígérete, Borbély András nagyon várja a színpadra lépést

Fotó: Jan Thoden / PDC Europe

Borbély András a darts esemény legfiatalabb hazai indulója

A pápai nevelésű, ma már a Honvéd Auróra Sportegyesületben játsszó Borbély számára nem lesz ismeretlen a nagy színpad: szerepelt már a 2022-es Hungarian Darts Trophy-n, idén tavasszal pedig a müncheni German Darts Trophy mezőnyében is dobhatott. András izgatottan készül az újabb nagy lehetőségre:

- Külön öröm, hogy München után magyar közönség előtt is megadatik ez számomra az idei évben. Igyekszem a lehető legfelkészültebben megérkezni a versenyre, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a sikeres szereplés érdekében – mondta a Nemzeti Sportnak a fiatal tehetség.