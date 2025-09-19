46 perce
Ismét a PDC színpadán a pápai dartsos
Ötödik alkalommal látogat el Magyarországra a profi darts világának színe-java: szeptember 19–21. között ismét az MVM Dome ad otthont a Hungarian Darts Trophy-nak, amely a PDC European Tour tizenkettedik állomása lesz. A világ legjobbjai mellett idén is lesz kiknek szurkolni hazai színekben.
A darts legnagyobb hazai eseményén Magyarországot Major Nándor, Prés Nándor, Sárai Levente mellett a mindössze 20 éves Borbély András képviseli. A sportág rajongói minden eddiginél nagyobb várakozással készülnek, hiszen tavaly Budapesten történelmi pillanatoknak lehettek szemtanúi: három 9 nyilas játék született egyetlen verseny alatt, ilyen bravúrra még soha nem volt példa a sorozatban - írja a dartsevent.com.
Borbély András a darts esemény legfiatalabb hazai indulója
A pápai nevelésű, ma már a Honvéd Auróra Sportegyesületben játsszó Borbély számára nem lesz ismeretlen a nagy színpad: szerepelt már a 2022-es Hungarian Darts Trophy-n, idén tavasszal pedig a müncheni German Darts Trophy mezőnyében is dobhatott. András izgatottan készül az újabb nagy lehetőségre:
- Külön öröm, hogy München után magyar közönség előtt is megadatik ez számomra az idei évben. Igyekszem a lehető legfelkészültebben megérkezni a versenyre, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a sikeres szereplés érdekében – mondta a Nemzeti Sportnak a fiatal tehetség.