Hungarian Darts Trophy

Ismét a PDC színpadán a pápai dartsos

Ötödik alkalommal látogat el Magyarországra a profi darts világának színe-java: szeptember 19–21. között ismét az MVM Dome ad otthont a Hungarian Darts Trophy-nak, amely a PDC European Tour tizenkettedik állomása lesz. A világ legjobbjai mellett idén is lesz kiknek szurkolni hazai színekben.

Haraszti Gábor

A darts legnagyobb hazai eseményén Magyarországot Major Nándor, Prés Nándor, Sárai Levente mellett a mindössze 20 éves Borbély András képviseli. A sportág rajongói minden eddiginél nagyobb várakozással készülnek, hiszen tavaly Budapesten történelmi pillanatoknak lehettek szemtanúi: három 9 nyilas játék született egyetlen verseny alatt, ilyen bravúrra még soha nem volt példa a sorozatban - írja a dartsevent.com.

Honvéd Auróra Sportegyesület - Darts Szakosztály
A darts sportág egyik nagy ígérete, Borbély András nagyon várja a színpadra lépést
Fotó: Jan Thoden / PDC Europe

Borbély András a darts esemény legfiatalabb hazai indulója

A pápai nevelésű, ma már a Honvéd Auróra Sportegyesületben játsszó Borbély számára nem lesz ismeretlen a nagy színpad: szerepelt már a 2022-es Hungarian Darts Trophy-n, idén tavasszal pedig a müncheni German Darts Trophy mezőnyében is dobhatott. András izgatottan készül az újabb nagy lehetőségre:
- Külön öröm, hogy München után magyar közönség előtt is megadatik ez számomra az idei évben. Igyekszem a lehető legfelkészültebben megérkezni a versenyre, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a sikeres szereplés érdekében – mondta a Nemzeti Sportnak a fiatal tehetség.

András nemrég a Sport TV stúdiójában mesélt esélyeiről
Forrás: Borbély András - Facebook

 

 

