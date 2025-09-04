szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Veszprémi szabadrúgások okozták a debreceniek vesztét (+ videó)

Címkék#DEAC#Dróth#Vehir hu Futsal Veszprém#Debrecen

Idegenben szerepeltek a bakonyiak csütörtökön a futsal NB I-ben. A DEAC–Veszprém mérkőzést Dróth Zoltán duplája döntötte el.

Horváth Gábor

A Bajnokok Ligája selejtezőjét követően Debrecenben folytatta szereplését a Vehir.hu Futsal Veszprém, amely három sikerrel kezdte az NB I-es szezont. A DEAC–Veszprém meccs két gólt és vendégsikert hozott.

DEAC–Veszprém bajnoki mérkőzést rendeztek csütörtökön a futsal NB I-ben. A bakonyiak begyűjtötték a pontokat.
DEAC–Veszprém bajnoki mérkőzést rendeztek csütörtökön a futsal NB I-ben. A bakonyiak begyűjtötték a pontokat
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Küzdelmes, kemény, viszont nem túl színvonalas első félidőt vívtak a felek. Helyzet nem sok akadt, gól pedig egy sem. Fordulás után ugyanakkor nem kellett sokat várni a találatra, a 22. percben Dróth Zoltán gyönyörű lövéssel szabadrúgásból pókhálózta ki a bal felsőt, 0-1.

A DEAC próbálkozott, akadtak Spandler Mátyásnak nagy védései, és nem tudott a kapuba találni a házigazda. Ellentétben a vendégekkel, a 34. percben Thiago szabadrúgása egyedül találta a hosszú oldalon érkező Dróthot, aki közelről a hálóba passzolt, 0-2.

A Veszprém megérdemelten gyűjtötte be újabb győzelmét a futsal NB I-ben, a Debrecen szezonbeli első vereségét szenvedte el. A címvédő bakonyiak legközelebb azzal a Kecskeméttel találkoznak, amellyel az előző idényben a bajnoki döntőt vívták. A mérkőzést hétfőn Veszprémben rendezik.

DEAC–Veszprém: Dróth duplája döntött

DEAC–Veszprém 0-2 (0-0)

Debrecen. V.: Szilágyi N., Goneth, Kondor. Debreceni EAC: Vincze – Faragó, Győri, Tóth, Szabó Á. Csere: Soczó, Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Vass, Erdei Sz., Karacs, Urr. Edző: Tihanyi Csaba.

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

Gólszerzők: Dróth (22., 34.).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu