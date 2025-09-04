Veszprémi szabadrúgások okozták a debreceniek vesztét (+ videó)

A Bajnokok Ligája selejtezőjét követően Debrecenben folytatta szereplését a Vehir.hu Futsal Veszprém, amely három sikerrel kezdte az NB I-es szezont. A DEAC–Veszprém meccs két gólt és vendégsikert hozott.

DEAC–Veszprém bajnoki mérkőzést rendeztek csütörtökön a futsal NB I-ben. A bakonyiak begyűjtötték a pontokat

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Küzdelmes, kemény, viszont nem túl színvonalas első félidőt vívtak a felek. Helyzet nem sok akadt, gól pedig egy sem. Fordulás után ugyanakkor nem kellett sokat várni a találatra, a 22. percben Dróth Zoltán gyönyörű lövéssel szabadrúgásból pókhálózta ki a bal felsőt, 0-1.

A DEAC próbálkozott, akadtak Spandler Mátyásnak nagy védései, és nem tudott a kapuba találni a házigazda. Ellentétben a vendégekkel, a 34. percben Thiago szabadrúgása egyedül találta a hosszú oldalon érkező Dróthot, aki közelről a hálóba passzolt, 0-2.

A Veszprém megérdemelten gyűjtötte be újabb győzelmét a futsal NB I-ben, a Debrecen szezonbeli első vereségét szenvedte el. A címvédő bakonyiak legközelebb azzal a Kecskeméttel találkoznak, amellyel az előző idényben a bajnoki döntőt vívták. A mérkőzést hétfőn Veszprémben rendezik.

DEAC–Veszprém: Dróth duplája döntött

DEAC–Veszprém 0-2 (0-0)

Debrecen. V.: Szilágyi N., Goneth, Kondor. Debreceni EAC: Vincze – Faragó, Győri, Tóth, Szabó Á. Csere: Soczó, Szabó S., Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Vass, Erdei Sz., Karacs, Urr. Edző: Tihanyi Csaba.

Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

Gólszerzők: Dróth (22., 34.).