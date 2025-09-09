1 órája
Megható gesztus a magyar–portugál meccsen: közös taps Diogo Jota emlékére
A mai Magyarország–Portugália mérkőzés nemcsak a futballról, hanem a közös emlékezésről is szól majd.
A Carpathian Brigade, a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja arra kérte a szurkolókat, hogy a találkozó 20–21. percében vastapssal tisztelegjenek a közelmúltban tragikus balesetben elhunyt portugál válogatott játékos, Diogo Jota emléke előtt.
A Liverpool támadója testvérével együtt vesztette életét, amikor autójuk defektet kapott és kigyulladt. A 28 éves futballista nemcsak góljai, hanem alázata és közvetlensége miatt is nagy tiszteletnek örvendett – halála megrendítette az egész futballvilágot.
Diogo Jota és Fehér Miklós emléke összekapcsolódik
Szívszorító párhuzam, hogy Jota 2016-ban, egy U21-es Magyarország–Portugália meccs előtt társaival együtt koszorút helyezett el a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklós sírjánál. Most a magyar szurkolók adhatják vissza a gesztust, amikor a portugál játékos előtt tisztelegnek.
A magyar válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik is megható sorokkal búcsúzott egykori ellenfelétől. Jota felesége és három gyermeke gyászolja.
