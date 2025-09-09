Megható gesztus a magyar–portugál meccsen: közös taps Diogo Jota emlékére

A Carpathian Brigade, a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csoportja arra kérte a szurkolókat, hogy a találkozó 20–21. percében vastapssal tisztelegjenek a közelmúltban tragikus balesetben elhunyt portugál válogatott játékos, Diogo Jota emléke előtt.

Diogo Jota emléke előtt tisztelegnek Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP

A Liverpool támadója testvérével együtt vesztette életét, amikor autójuk defektet kapott és kigyulladt. A 28 éves futballista nemcsak góljai, hanem alázata és közvetlensége miatt is nagy tiszteletnek örvendett – halála megrendítette az egész futballvilágot.

Diogo Jota és Fehér Miklós emléke összekapcsolódik

Szívszorító párhuzam, hogy Jota 2016-ban, egy U21-es Magyarország–Portugália meccs előtt társaival együtt koszorút helyezett el a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklós sírjánál. Most a magyar szurkolók adhatják vissza a gesztust, amikor a portugál játékos előtt tisztelegnek.

A magyar válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik is megható sorokkal búcsúzott egykori ellenfelétől. Jota felesége és három gyermeke gyászolja.