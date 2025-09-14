szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futballünnep

1 órája

Így fogadták Dzsudzsák Balázsékat Veszprémben (galéria)

Címkék#magyar kupa#VSC 2015 Veszprém#DVSC#Dzsudzsák Balázs

Fantasztikus hangulatban, remek időben fogadta a Debrecent a Veszprém a labdarúgó Magyar Kupában. Minden adott volt egy jó meccshez, és ezt hozták is a felek, Dzsudzsák Balázs a pálya mellett ünnepelhetett.

Horváth Gábor

Dzsudzsák Balázs nem került be a keretbe az NB I-es Debrecennél, amely az NB III-as Veszprém vendége volt a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A 109 mérkőzéssel magyar válogatottsági rekorder futballista ezzel együtt ott volt társaival a bakonyiak stadionjában, ahol a Veszprém korábbi szakvezetőjével, Pető Tamással öleléssel köszöntötték egymást.

Dzsudzsák Balázsék Veszprémbe látogatta
Dzsudzsák Balázs csapata, a Debreceni VSC Veszprémbe volt hivatalos a labdarúgó Magyar Kupában. A mérkőzés több érdekességet is tartogatott
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mintegy másfél ezren várták a csapatokat, remek volt a hangulat. Ahogy beszámoltunk róla, a Veszprém igyekezett húzogatni az oroszlán bajuszát. Szervezetten, fegyelmezetten játszottak a hazaiak, azonban a DVSC végül érvényesítette a papírformát, és 2-0-s sikerrel lépett tovább.

A találkozó különleges volt Lang Ádám számára, a hajdúságiak veszprémi nevelésű, válogatott hátvédje hosszú éveket követően lépett gyepre ismét a bakonyi stadionban.

Különleges volt persze az alkalom a veszprémieknek is, a házigazdánál több fiatal is szerepet kapott és megmutathatta magát a nagy nevű rivális ellen. Erre utalt Gunther Zsolt vezetőedző is, aki klubja honlapjának tett nyilatkozatában dicsérte csapata teljesítményét.

– Az NB I egyik legjobb formájában lévő csapatát fogadtuk. Azt kértem a srácoktól, hogy próbáljunk meg olyan játékot  hozni, amivel tovább tudjuk építeni magunkat mind egyénileg, mind csapatszinten. Ismét bebizonyosodott, hogy a szervezett védekezésünk mindig jól tud működni, igaz, hogy mezőnyfölényben játszott a Debrecen, ám összességében vállalható eredmény született. Ami igazán örömteli, hogy ma újra sok veszprémi fiatal játékos mutathatta meg magát egy NB I-es csapat ellen – fogalmazott a szakember.

Veszprém–Debreceni VSC labdarúgó Magyar Kupa

Fotók: Nagy Lajos

Dzsudzsák Balázs csapata jutott tovább

VSC 2015 Veszprém–DVSC 0-2 (0-1)

Veszprém, 600 néző. Vezette: Sipos. Veszprém: Héninger – Dobsa, Tóth G., Molnár B. (Molnár L., 87.), Irmes (Görgényi, 46.), Volter (Szűcs, 78.), Baldauf, Berzsenyi (Horváth B., 64.), Dömötör, Kiss M., (Mayer, 78.) Somogyi R. Edző: Gunther Zsolt.

Debreceni VSC: Varga Á. – Tercza, Lang (Camarasa, 76.), Hofmann, Vajda – Manzanara (Szakál, 76.), Batik (Cibla, 70.) – Komáromi (Sissoko, 66.), Szuhodovszki, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Edző: Sergio Navarro.

Gólszerző: Komáromi (35.), Bárány (63., 11-esből).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu