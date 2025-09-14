Így fogadták Dzsudzsák Balázsékat Veszprémben (galéria)

Dzsudzsák Balázs nem került be a keretbe az NB I-es Debrecennél, amely az NB III-as Veszprém vendége volt a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A 109 mérkőzéssel magyar válogatottsági rekorder futballista ezzel együtt ott volt társaival a bakonyiak stadionjában, ahol a Veszprém korábbi szakvezetőjével, Pető Tamással öleléssel köszöntötték egymást.

Dzsudzsák Balázs csapata, a Debreceni VSC Veszprémbe volt hivatalos a labdarúgó Magyar Kupában. A mérkőzés több érdekességet is tartogatott

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mintegy másfél ezren várták a csapatokat, remek volt a hangulat. Ahogy beszámoltunk róla, a Veszprém igyekezett húzogatni az oroszlán bajuszát. Szervezetten, fegyelmezetten játszottak a hazaiak, azonban a DVSC végül érvényesítette a papírformát, és 2-0-s sikerrel lépett tovább.

A találkozó különleges volt Lang Ádám számára, a hajdúságiak veszprémi nevelésű, válogatott hátvédje hosszú éveket követően lépett gyepre ismét a bakonyi stadionban.

Különleges volt persze az alkalom a veszprémieknek is, a házigazdánál több fiatal is szerepet kapott és megmutathatta magát a nagy nevű rivális ellen. Erre utalt Gunther Zsolt vezetőedző is, aki klubja honlapjának tett nyilatkozatában dicsérte csapata teljesítményét.

– Az NB I egyik legjobb formájában lévő csapatát fogadtuk. Azt kértem a srácoktól, hogy próbáljunk meg olyan játékot hozni, amivel tovább tudjuk építeni magunkat mind egyénileg, mind csapatszinten. Ismét bebizonyosodott, hogy a szervezett védekezésünk mindig jól tud működni, igaz, hogy mezőnyfölényben játszott a Debrecen, ám összességében vállalható eredmény született. Ami igazán örömteli, hogy ma újra sok veszprémi fiatal játékos mutathatta meg magát egy NB I-es csapat ellen – fogalmazott a szakember.