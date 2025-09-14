1 órája
Így fogadták Dzsudzsák Balázsékat Veszprémben (galéria)
Fantasztikus hangulatban, remek időben fogadta a Debrecent a Veszprém a labdarúgó Magyar Kupában. Minden adott volt egy jó meccshez, és ezt hozták is a felek, Dzsudzsák Balázs a pálya mellett ünnepelhetett.
Dzsudzsák Balázs nem került be a keretbe az NB I-es Debrecennél, amely az NB III-as Veszprém vendége volt a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A 109 mérkőzéssel magyar válogatottsági rekorder futballista ezzel együtt ott volt társaival a bakonyiak stadionjában, ahol a Veszprém korábbi szakvezetőjével, Pető Tamással öleléssel köszöntötték egymást.
Mintegy másfél ezren várták a csapatokat, remek volt a hangulat. Ahogy beszámoltunk róla, a Veszprém igyekezett húzogatni az oroszlán bajuszát. Szervezetten, fegyelmezetten játszottak a hazaiak, azonban a DVSC végül érvényesítette a papírformát, és 2-0-s sikerrel lépett tovább.
A találkozó különleges volt Lang Ádám számára, a hajdúságiak veszprémi nevelésű, válogatott hátvédje hosszú éveket követően lépett gyepre ismét a bakonyi stadionban.
Különleges volt persze az alkalom a veszprémieknek is, a házigazdánál több fiatal is szerepet kapott és megmutathatta magát a nagy nevű rivális ellen. Erre utalt Gunther Zsolt vezetőedző is, aki klubja honlapjának tett nyilatkozatában dicsérte csapata teljesítményét.
– Az NB I egyik legjobb formájában lévő csapatát fogadtuk. Azt kértem a srácoktól, hogy próbáljunk meg olyan játékot hozni, amivel tovább tudjuk építeni magunkat mind egyénileg, mind csapatszinten. Ismét bebizonyosodott, hogy a szervezett védekezésünk mindig jól tud működni, igaz, hogy mezőnyfölényben játszott a Debrecen, ám összességében vállalható eredmény született. Ami igazán örömteli, hogy ma újra sok veszprémi fiatal játékos mutathatta meg magát egy NB I-es csapat ellen – fogalmazott a szakember.
Veszprém–Debreceni VSC labdarúgó Magyar KupaFotók: Nagy Lajos
Dzsudzsák Balázs csapata jutott tovább
VSC 2015 Veszprém–DVSC 0-2 (0-1)
Veszprém, 600 néző. Vezette: Sipos. Veszprém: Héninger – Dobsa, Tóth G., Molnár B. (Molnár L., 87.), Irmes (Görgényi, 46.), Volter (Szűcs, 78.), Baldauf, Berzsenyi (Horváth B., 64.), Dömötör, Kiss M., (Mayer, 78.) Somogyi R. Edző: Gunther Zsolt.
Debreceni VSC: Varga Á. – Tercza, Lang (Camarasa, 76.), Hofmann, Vajda – Manzanara (Szakál, 76.), Batik (Cibla, 70.) – Komáromi (Sissoko, 66.), Szuhodovszki, Bermejo – Bárány (Djokic, 66.). Edző: Sergio Navarro.
Gólszerző: Komáromi (35.), Bárány (63., 11-esből).