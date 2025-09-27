Emelkedő pályára állnának a kosarasok

A bakonyiak az előző évadban megnyerték a Zöld csoport alapszakaszát, és noha sokáig pazar formát mutattak, a csúcsra nem értek fel. A klubrekordot építő együttes a legrosszabbkor, a finálé mindent eldöntő ötödik felvonásában vesztette el a hazai pályán több mint egy éve íródott veretlenségi szériáját, majd az osztályozón is elvérzett. Az oda-visszavágó alapú párharc során sem szolgáltak csúcsformával, olyan előadással, aminek eredményeként a riválisok hosszú ideig nem találtak rajtuk fogást.

A gárdának még sem kellett lemondani a másodosztályról, ugyanis a Dávid Kornél KA visszalépett a Piros csoport küzdelmeitől, a sportág hazai szövetsége pedig befogadta a veszprémiek szándéknyilatkozatát, mondván, kedvező elbírálás esetén „szerencsét próbálnának” a második vonalban. Ennek – vagyis, hogy a kérelmükre „pecsét került” – tulajdonítható, hogy a kosárlabdakör hétvégén új néven, mint Insedo VKK, új szakvezetővel, a görög Fivos Kostis irányításával, új spílerekkel, illetve új mezőnyben, új célok „kereszttűzében” kezdi el a pontvadászatot.

Naményi Márk, a VKK sportigazgatója közölte: a korábbinál rugalmasabb és variálhatóbb keret kialakításakor az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy a Piros csoportban is meghatározó alakulattá tudjanak válni. Az új csapat alapjainak lerakásánál sok szempontot figyelembe vettek, így olyan fiatal, fejlődőképes és több poszton is bevethető játékosokat kerestek, akikre hosszú távon építhetnek, s jól illeszkednek majd a rendszerbe. Magyarán a képességek mellett arra is ügyeltek, hogy a szóba jött játékosok szakmailag miként passzolhatnak az elképzeléseikhez. Nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a szerkezetük kellően magas legyen, hiszen az új állomáshelyükön a fizikai paraméterek gyakran döntő tényezőt jelentenek. Ezen elvek mentén került a királynék városába Bogdán Benedek és Kocsis Zalán (mindkettő Kométa Kaposvári KK), Bonifert Bendegúz (Hübner-Nyíregyháza BS), Frank Áron (Pécsi VSK-Veolia), Kass Balázs (Alba Fehérvár), Kuttor Gergő (Dávid Kornél KA), Gera Ferenc (Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét). A tavasszal látott csapatból hatan maradtak hírmondók: Vukasin Krkljes, Tóth Dániel, Kelechi Viktor, Lintner Kristóf, Scheff Milán és Valkó Gergő. A skót mester, Alexander Geddes helyét a görög Kostis-edző vette át, aki korábban volt vezető- és másodedző a hazájában, de megfordult az amerikai egyetemi ligában, valamint Cipruson és Litvániában is.

A sportigazgató leszögezte: ebben a játékosállományban megvan az a potenciál, aminek révén reményteli jövőt építhetnek, igaz, a holt idény tesztmérkőzésein – alighanem a nagy terhelés miatt – a tudásuk alatt teljesítettek. A szakmai stábjuk elvárja, hogy a tanítványok a nyitányon már játékban és koncentrációban is jobban produkáljanak (…még ha a felkészülési időszak eredményeiből nem is szabad messzemenő következtetéseket levonni), így még a napokban is azon fáradoztak, hogy az említett derbiken kijött hibákat kijavítsák. – Mindig, mindent lehet jobban csinálni, mostanáig nekünk is voltak nehezebb periódusaink, de a rajtra a legjobb tudásunk szerint próbáltunk felkészülni. A bajnokságot illetően nem határoztunk meg konkrét helyezést, inkább azt mondanám, hogy a stabil alapok lerakása mellett idővel szeretnénk az évekkel ezelőtti szintre visszatérni, mikor a másodosztályban kétszer döntőt vívtunk, illetve megnyertük a Hepp-kupát. Ez persze temérdek munkát és kitartást igényel – tette hozzá Naményi Márk, aki azzal biztosan kiegyezne, ha a VKK első körben bejutna a felsőházi rájátszásba, az alapszakasz nyolc legjobb közössége közé. Más kérdés, hogy a tizennégy szereplős mezőnyből erre vagy egy tucatnyian pályáznak.