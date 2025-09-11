Ennél azért többre képesek

Elődöntő: Insedo VKK–Óbudai Kaszások 65-73 (9-19, 21-20, 23-19, 12-15). Fót, 50 néző. Vezette: Liervay, Váczi, Fajszi. Veszprém: Kass 3/3, Gera 8, Bonifert 23/3, Kocsis 10/6, Kelechi. Csere: Kuttor 5/3, Frank 2, Krkljes, Bogdán 14/6, Lintner, Valkó. Vezetőedző: Kostis Fivos. Kostis Fivos: - Ez a párharc jó lecke volt számunkra, mert ezen a szinten nem megengedhető, hogy ilyen rosszul kezdjünk egy mérkőzést. Ennél magasabb szintű támadójátékra vagyunk képesek. Azt nem állítom, hogy eddig nem dolgoztunk jól, azt ellenben igen, hogy ezt a pályán nem sikerült megmutatnunk.

A 3-4. helyért: Insedo VKK–Salgótarjáni KSE 59-77 (16-9, 12-23, 17-21, 14-24). Fót, 50 néző. Vezette: Gál, Völgyi, Tóth. Veszprém: Kass 6/3, Gera 2, Krkljes 4, Kocsis 11, Kelechi 6. Csere: Benis, Kuttor 4, Frank 4, Lintner 2, Bonifert 20/3, Valkó. Vezetőedző: Kostis Fivos.

Kostis Fivos: - A hétvégi esemény értékes tapasztalatokat adott számunkra, rávilágított arra, hogy a részleteken keményebben kell dolgoznunk, miközben a hibák kijavításán fáradozunk. Felszínre kerültek a gyengeségeink, így látszik, hogy miben kell fejlődnünk.

A tavasszal még a harmadosztályban szerepelt bakonyiak szeptember 13-án (szombat, 18 óra) a BKG Príma Akadémia ellen vívják az utolsó felkészülési találkozójukat – a Vetési gimnázium tornatermében –, majd 27-én (szombat, 17.30 óra) az Újbuda MAFC otthonában kezdik el a bajnoki menetelésüket. Az itthoni bemutatkozásukra október negyedikén (szombat, 18 óra) kerül sor, mikor is azzal a TF-Budapesttel csapnak össze, akik nemrég megálljt parancsoltak nekik az osztályozón.