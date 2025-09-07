Sorozatban harmadik alkalommal kapott ki a Veszprém

A labdarúgó NB III hetedik fordulójában Győrben szerepelt a bakonyi alakulat. Az ETO Akadémia–Veszprém mérkőzést a hazaiak és a vendégek is két bajnoki vereség után várták. Gunther Zsolt csapata ugyanakkor sokkal jobban állt a tabellán, az ötödik helyet foglalta el, az NB I-es ETO második számú alakulata csak a 12. volt.

Fotó: Nagy Lajos/archív

Az összecsapáson egy találat született: a 69. percben Lacza Alex volt eredményes, ami három pontot ért az ETO-nak.

A veszprémiek így harmadik bajnoki mérkőzésüket vesztették el zsinórban, az előző két találkozóján ráadásul gólképtelen maradt a társaság.

A bakonyi gárda legközelebb a Magyar Kupában szerepel, szombaton az NB I-es Debreceni VSC-t fogadja.

ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém 1-0 (0-0)

Győr, 150 néző. V.: Koncz.

ETO Akadémia: Brecska – Koncz, Kulcsár, Tóth R., Csorba D., Bíró (Pálfalvi, 77.), Herczeg (Csala, 77.), Zivkovic (Szerémi, 93.), Tollár, Mascoe (Garamszegi-Géczy, 88.), Lacza (Baldauf, 75.). Edző: Nagy Ádám.

VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G., Somogyi, Molnár B., Volter, Horváth B. (Farkas, 56.), Dömötör (Baján, 75.), Baldauf (Berzsenyi, 75.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerző: Lacza (69.).