szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Foci NB III

1 órája

Sorozatban harmadik alkalommal kapott ki a Veszprém

Címkék#Győr#ETO Akadémia#labdarúgó NB III#VSC 2015 Veszprém

Nem tudott a kapuba találni és pontot sem szerzett a bakonyi csapat vasárnap a labdarúgó NB III-ban. ETO Akadémia–Veszprém: 1-0.

Horváth Gábor

A labdarúgó NB III hetedik fordulójában Győrben szerepelt a bakonyi alakulat. Az ETO Akadémia–Veszprém mérkőzést a hazaiak és a vendégek is két bajnoki vereség után várták. Gunther Zsolt csapata ugyanakkor sokkal jobban állt a tabellán, az ötödik helyet foglalta el, az NB I-es ETO második számú alakulata csak a 12. volt.

A hazai csapat szerezte meg a pontokat az ETO Akadémia–Veszprém bajnoki mérkőzésen a labdarúgó NB III-ban. A találkozót egy gól döntötte el.
A hazai csapat szerezte meg a pontokat az ETO Akadémia–Veszprém bajnoki mérkőzésen a labdarúgó NB III-ban. A találkozót egy gól döntötte el
Fotó: Nagy Lajos/archív

Az összecsapáson egy találat született: a 69. percben Lacza Alex volt eredményes, ami három pontot ért az ETO-nak.

A veszprémiek így harmadik bajnoki mérkőzésüket vesztették el zsinórban, az előző két találkozóján ráadásul gólképtelen maradt a társaság.

A bakonyi gárda legközelebb a Magyar Kupában szerepel, szombaton az NB I-es Debreceni VSC-t fogadja.

ETO Akadémia–Veszprém: egy gól született

ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém 1-0 (0-0)

Győr, 150 néző. V.: Koncz.
ETO Akadémia: Brecska – Koncz, Kulcsár, Tóth R., Csorba D., Bíró (Pálfalvi, 77.), Herczeg (Csala, 77.), Zivkovic (Szerémi, 93.), Tollár, Mascoe (Garamszegi-Géczy, 88.), Lacza (Baldauf, 75.). Edző: Nagy Ádám.

VSC 2015 Veszprém: Gerencsér – Görgényi, Dobsa, Tóth G., Somogyi, Molnár B., Volter, Horváth B. (Farkas, 56.), Dömötör (Baján, 75.), Baldauf (Berzsenyi, 75.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerző: Lacza (69.).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu