Farkasokat fektetnének két vállra

A BKSE, a tizenkét gólig jutott Tim Rozman vezérletével az előző játéknap során a vártnál könnyebben szerezte meg az első bajnoki pontjait a PLER-Budapest otthonában, ahol végig vezetve, megérdemelten nyertek (26-30). A formálódó csapatukat építő vendégek a rivális valamennyi felzárkózási kísérletét megakadályozták, kihasználták a másik oldal hibáit, hatékony és kevés technikai hibát tartalmazó produkciójukkal a lefújásig magabiztosan tartották meg az előnyüket.

A leendő vetélytársuk idén került fel az élvonalba. A keretükben több ismerős arcot is felfedezhetünk: Balogh Tibor, Bendicsek Ákos, Draskovics Gellért, Kristóf Mátyás és Szeitl László hosszabb-rövidebb ideig erősítette a Veszprémi KKFT-t, míg a kispadjukon az az ifjabb Kiss Szilárd ül, aki mifelénk nem szorul különösebb bemutatásra. Nyáron a fiatal keretükhöz nemzetközi rutinnal rendelkező sportolókat igazoltak, akik sokat tehetnek a bennmaradásukért. A spanyolországi Irunban és Leónban is megfordult Boszkos Teodorisz személyében van görög légiósuk, a bosnyák válogatott Marko Panic pedig egykoron Montpellierben és Plockban is „muzsikált”. A csapatuk az első körben döntetlent ért el a szintén újonc Szigetszentmiklósi KSK-nál, majd otthon csak öt góllal kapott ki az OTP Bank-Pick Szegedtől – lelkesen játszva nagy küzdelemre késztették a BL-résztvevőt.

Bóka Bendegúzék persze tudják, hogy az ellen majd próbál mindent elkövetni, hogy megakadályozza a sikerüket. Alighanem nehezen adják majd magukat, de figyelmes és fegyelmezett, lendületes és egységes csapatjátékkal a mieink kontrollálhatják az eseményeket. A hazaiak főként a saját játékukkal akarnak foglalkozni, arra alapozva szeretnék – megfelelő koncentrációval és elszántsággal – két vállra fektetni a Farkasokat; nem engedve nekik, hogy meglepetést okozzanak.