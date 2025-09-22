szeptember 22., hétfő

Labdarúgás

FC Ajka: elvitte a KTE a pontokat

A labdarúgó NB II 7. fordulójában a Kecskeméti TE 3–1-re legyőzte a zöld-fehéreket. Az FC Ajka ezzel sorozatban harmadik bajnoki mérkőzését veszítette el, miután a felejthető első félidőt követően eseménydús második játékrészben sem tudott fordítani.

Balogh Dávid

FC Ajka-Kecskemét 1-3 (0-0)

FC Ajka: a bakonyiak kikaptak
Archív fotó: Gyarmati László/Napló

Ajka, 1000 néző. V.: Móri T.

Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Tóth G., 69.) – Csizmadia Z. (Mohos, 81.), Kenderes (Sejben, 52.) – Doncsecz (Herjeczki, a szünetben), Kirchner (Katona I., 69.), Szabó M. – Cipf. Edző: Horváth András
Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 79.), Bocskay (Haris, 79.), Derekas, Czékus (Eördögh, 79.) – Banó-Szabó (Merényi, 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B., 90.). Edző: Tímár Krisztián 

A mérkőzés első helyzete a Kecskemét előtt adódott a 4. percben. Banó-Szabó lövésre vállalkozott, de a hazaiak kapusa, szögletre mentett. A 11. minutumban Derekas fejelhetett tisztán kapura, azonban jócskán célt tévesztett. Alig egy perccel később Kirchner került helyzetbe a másik oldalon, és közel járt a gólhoz, de elkerülte a kaput a labda. A 16. percben Bacsa blokkja után Czékus lőtt 18 méterről, de a játékszer nem volt veszélyes a kapura. A játékrészben tovább gyűrték egymást a csapatok, de komolyabb gólszerzési lehetőség egyik fél előtt sem adódott. 

Félidőben FC Ajka-Kecskemét 0-0

Fordulást után megtáltosodott a Kecskemét, és rögtön meg is szerezte a vezetést. Egy hosszan felívelt szabadrúgás után a lepattanó labdára Szabó Alex reagált a leggyorsabban, majd a középre tekerésére Pálinkás Gergő érkezett, aki 11 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 0-1. Alig négy perccel később Beke szlalomozott át a védelmen, majd lőtt. Szabados nagy bravúrral hárított, de a kipattanót Pálinkás gond nélkül továbbította a hálóba, 0-2. A 74. percben Katona lövését hatástalanították a kecskeméti gólvonalon. A 80. percben már több szerencséje volt Katona Istvánnak. Kovács Nikolasz ugratta ki a fiatal ajkai csatárt, és 12 méterről a kifutó Varga Bence feje felett ívelt a kapuba, 1-2. A gól hatására megélénkült az Ajka. Pár perccel később Szabó került helyzetbe, de centikkel célt tévesztett. A hajrában Bacsa hibáját követően Beke lőtt 13 méterről a léc alá, Szabados tehetetlen volt, 1-3. Az ajkaiak így zsinórban elszenvedték harmadik vereségüket a bajnokságban. 

 

