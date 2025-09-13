NB I-es csapatot ütött ki a kupából az Ajka!

FC Ajka–Kisvárda 3-1 (0-0)

Az FC Ajka magabiztos sikert aratott

Fotó: Facebook/Kisvárda FC



Ajka, 1000 néző. V.: Bogár G.

FC Ajka: Horváth – Kovács, Bacsa, Tar, Tóth, Csizmadia, Kenderes, Szabó (Lakatos, 82.), Mohos (Sejben, 72.), Doncsecz (Herjeczki, 72.) – Rideg B. (Kirchner, 39.) Edző: Horváth András.

Kisvárda: Kovács M. – Cipetic, Jovicic, Oláh B. (Chlumecky, 40.) – Szabó Sz., Soltész I. (Szőr, 55.), Körmendi, Medgyes S. (Soltész D., 68.) – Matanovic (Pintér F., 68.) – Mesanovic, Jordanov (Novothny, 55.). Edző: Gerliczki Máté.

Már a mérkőzés elején érezhető volt, hogy az FC Ajka nem ijed meg élvonalbeli ellenfelétől. A 15. percben Csizmadia hatalmas bombája a felső lécen csattant, öt perccel később pedig Szabó tekerésénél Kovács Marcell kapus bravúrjára volt szükség, hogy ne szülessen meg a vezető találat. Bár a Kisvárda is próbálkozott, a félidő végéig inkább a hazaiak tűntek veszélyesebbnek, a szünetben azonban maradt a gól nélküli döntetlen.

Félidőben FC Ajka–Kisvárda 0-0

A fordulás után rögtön jött az első találat. A 47. percben Szabó Máté lövését még védte Kovács, de a kipattanót Doncsecz Levente könyörtelenül a léc alá zúdította, 1-0. Alig hat perccel később újra rezdült a vendégek hálója, a Szabó ívelését követően kialakult kavarodást Tar Zsolt használta ki, aki közelről fejelt a kapuba, 2-0. A Kisvárda ugyan nem adta fel, és Jasmin Mesanovic révén szépített, ám a hajrában ismét az Ajka volt eredményes. A 76. percben Sejben Viktor éles szögből vette be Kovács kapuját, és hatalmas gólt lőtt, 3-1.

Az NB II-es gárda magabiztosan búcsúztatta az élvonalbeli Kisvárdát, és megmutatta, hogy a Magyar Kupában mindig van helye a meglepetéseknek. Az ajkai szurkolók vastapssal ünnepelték kedvenceiket, akik teljesen megérdemelten jutottak a következő körbe.