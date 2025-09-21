szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

FC Ajka: jön a Kecskemét

Címkék#labdarúgás NB II.#foci#fc ajka

Izgalmas mérkőzésre van kilátás. Vasárnap az FC Ajka hazai pályán fogadja a Kecskeméti TE együttesét a labdarúgó NB II hetedik fordulójában. A találkozó mindkét fél számára különös jelentőséggel bír, hiszen a csapatok nemcsak a bajnoki pontokért, hanem a jó sorozat megalapozásáért is küzdenek majd.

Balogh Dávid

Az FC Ajka hullámzó formát mutatott az elmúlt hetekben. A legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, ugyanakkor a Magyar Kupában bravúros győzelmet arattak. Az NB I-es Kisvárdát 3–1 arányban múlták felül, így önbizalommal telve várhatják a KTE elleni összecsapást.

FC Ajka: a Kisvárda után a Kecskemétet is legyőznék
FC Ajka: a Kisvárda után a Kecskemétet is legyőznék
Archív fotó: Gyarmati László

A kecskemétiek szintén kupasikerből érkeznek. Múlt héten az Újpest ellen léptek pályára, és hosszabbítás után nagy meglepetésre ők bizonyultak jobbnak. A bajnokságban nehezen indult számukra az idény, hiszen az első két fordulóban pont nélkül maradtak, ám azóta fokozatosan javítottak, és már a tabella hetedik helyéről készülhetnek az ajkai vendégjátékra.

Az Ajka jelenleg a 11. pozíciót foglalja el, így a felek közvetlen riválisoknak számítanak a középmezőnyben. A hazaiak szeretnének visszatalálni a győztes útra, míg a KTE a jó formát folytatná, és tovább kapaszkodna az élmezőny felé.

FC Ajka-Kecskemét: fontos pontokért csapnak össze 

A vasárnapi mérkőzés tehát két kupasikerrel feltöltődött, motivált gárda összecsapása lesz, ahol minden esély megvan egy izgalmas és fordulatos találkozóra. A mérkőzés 17 órakor kezdődik az Ajka Városi Sportcentrumban.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu