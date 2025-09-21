FC Ajka: jön a Kecskemét

Az FC Ajka hullámzó formát mutatott az elmúlt hetekben. A legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, ugyanakkor a Magyar Kupában bravúros győzelmet arattak. Az NB I-es Kisvárdát 3–1 arányban múlták felül, így önbizalommal telve várhatják a KTE elleni összecsapást.

FC Ajka: a Kisvárda után a Kecskemétet is legyőznék

Archív fotó: Gyarmati László

A kecskemétiek szintén kupasikerből érkeznek. Múlt héten az Újpest ellen léptek pályára, és hosszabbítás után nagy meglepetésre ők bizonyultak jobbnak. A bajnokságban nehezen indult számukra az idény, hiszen az első két fordulóban pont nélkül maradtak, ám azóta fokozatosan javítottak, és már a tabella hetedik helyéről készülhetnek az ajkai vendégjátékra.

Az Ajka jelenleg a 11. pozíciót foglalja el, így a felek közvetlen riválisoknak számítanak a középmezőnyben. A hazaiak szeretnének visszatalálni a győztes útra, míg a KTE a jó formát folytatná, és tovább kapaszkodna az élmezőny felé.

FC Ajka-Kecskemét: fontos pontokért csapnak össze

A vasárnapi mérkőzés tehát két kupasikerrel feltöltődött, motivált gárda összecsapása lesz, ahol minden esély megvan egy izgalmas és fordulatos találkozóra. A mérkőzés 17 órakor kezdődik az Ajka Városi Sportcentrumban.



