Labdarúgás

1 órája

FC Ajka: mozgalmas időszak

Címkék#átigazolási időszak#labdarúgás#fc ajka

Változott a keret. Jelentős játékosmozgás zajlott az FC Ajka háza táján az átigazolási időszak utolsó napjaiban. Az NB II-ben jelenleg a 10. helyen álló zöld-fehérek két új futballistával erősítették meg keretüket, miközben négy játékos távozott a klubtól.

Veol.hu

Az első érkező Szabó Máté, aki Budatétényen kezdte pályafutását, majd 2011 és 2019 között a Puskás Akadémia akadémistája volt. A 2019/2020-as idényben meghatározó szerepet játszott a Budafok feljutásában az élvonalba, ahol a következő szezonban 30 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Ezt követően a Szentlőrinc, majd a Pécs labdarúgója volt, legutóbb pedig a feljutó Kazincbarcika színeiben szerepelt. Most az FC Ajka csapatában bizonyíthat. 

FC Ajka: Bogdán Hunor Lehel is csatlakozik
Fotó: Tromsö

Szintén az érkezők között van Bogdán Hunor Lehel, aki a norvég Tromsø együttesétől csatlakozott az Ajkához. A 2006-os születésű támadó utánpótlás-válogatottként már most komoly ígéretnek számít, hiszen az idei szezonban 13 mérkőzésen 11 gólt szerzett a Tromsø második csapatában.

A távozók névsorát a rutinos védő, Jagodics Bence vezeti, akivel közös megegyezéssel bontott szerződést a klub. Jagodics 84 mérkőzésen lépett pályára ajkai színekben, és részese volt a klub történetének legnagyobb sikerének, amikor a 2022/23-as idényben a csapat a Merkantil Bank Liga harmadik helyén végzett.

A kölcsönben szereplő Debreceni Zalán és Tóth Ákos szerződését felbontották, előbbi Mezőkövesdre, míg utóbbi az Újpest keretéhez csatlakozik a továbbiakban.

FC Ajka: Tóth Ákos a fővárosban folytatja

A negyedik távozó Gregor Zalán, aki kölcsönben az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő Pécs csapatához került. 

 

