1 órája
FC Ajka: sorsoltak a kupában!
Vasárnap este kisorsolták a labdarúgó Mol Magyar Kupa negyedik fordulójának párosításait. Veszprém vármegyéből már csak az NB II-ben szereplő FC Ajka maradt versenyben, amely a legjobb 32 között a szintén másodosztályú Tiszakécskét kapta ellenfélnek.
Az FC Ajka a harmadik körben nagy meglepetést okozott, hiszen 3–1-re legyőzte az élvonalbeli Kisvárdát, ezzel bejutva a következő körbe. A tiszakécskeiek szintén magabiztosan jutottak tovább, ők a Salgótarjánt búcsúztatták 4–1-es sikerrel.
A két gárda a bajnokságban is hasonló formát mutat: a Tiszakécske jelenleg a 9. helyen áll 8 ponttal, míg az Ajka közvetlenül mögöttük, a 10. pozícióban, 7 egységgel.
Érdekesség, hogy a kék-sárgák vezetőedzője, Pintér Csaba korábban Ajkán is dolgozott Kis Károly és Jeney Gyula segítőjeként, így számára külön pikantériát tartogat majd a találkozó.
FC Ajka: hasonló kaliberű csapat lesz az ellenfél
A Mol Magyar Kupa negyedik fordulóját október végén rendezik meg, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.