Az FC Ajka a harmadik körben nagy meglepetést okozott, hiszen 3–1-re legyőzte az élvonalbeli Kisvárdát, ezzel bejutva a következő körbe. A tiszakécskeiek szintén magabiztosan jutottak tovább, ők a Salgótarjánt búcsúztatták 4–1-es sikerrel.

FC Ajka: sorsoltak a kupában!

Fotó: Gyarmati László/Napló

A két gárda a bajnokságban is hasonló formát mutat: a Tiszakécske jelenleg a 9. helyen áll 8 ponttal, míg az Ajka közvetlenül mögöttük, a 10. pozícióban, 7 egységgel.

Érdekesség, hogy a kék-sárgák vezetőedzője, Pintér Csaba korábban Ajkán is dolgozott Kis Károly és Jeney Gyula segítőjeként, így számára külön pikantériát tartogat majd a találkozó.

FC Ajka: hasonló kaliberű csapat lesz az ellenfél

A Mol Magyar Kupa negyedik fordulóját október végén rendezik meg, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.



