Különleges Fradi-mezt ajánlottak fel, beteg tapolcai gyermeket segítenek

Október 4-én, szombaton a Ferencváros öregfiúk együttese látogat Tapolcára. A Tapolca Öregfiúk elleni találkozó 15.30-kor kezdődik a Bauxit Sportcentrumban.

Tapolcán lép pályára hamarosan a Ferencváros öregfiúk csapata. A vendéglátó a Tapolcai Öregfiúk jubileumot ünneplő labdarúgó együttese lesz. Az alkalom előtt egy különleges mez kerül licitre.

Forrás: Tapolca ÖFC

A város öregfiúk csapatának ünnepi programja 14 órakor indul, lesz közönségtalálkozó, bemutatják a pályára lépő korábbi válogatott játékosokat, majd a kezdőrúgás előtt átadják a különleges Fradi-mezt.

A 36-szoros magyar bajnok labdarúgóinak aláírásával ellátott dresszt a Tapolca Öregfiúk bocsájtja licitre. Licitálni szeptember 20. és október 3. között lehet SMS formájában.

A bevételt a szervezők egy beteg tapolcai gyermek gyógykezelésére fordítják.

A jubileumi ünnepség programja

Ferencváros öregfiúk–Tapolca öregfiúk: nagyságok a pályán

A jubileumi, jótékonysági gálamérkőzésen a Ferencvárosban több volt válogatott játékos is pályára lép, de a hazaiaknál is szerepelnek korábbi klasszisok. Ott lesz például dr. Nébald György olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok kardozó, az Olimpiai Bajnokok Klubjának volt elnöke, illetve a világ-, és Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes párbajtőröző, Boczkó Gábor, aki jelenleg a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya.

A Tapolca Öregfiúk FC kiemelkedő eredményeket ért el fennállása során, tette ezt ráadásul úgy, hogy a riválisoknál rendre magasabb átlagéletkorú együttessel állt fel. A vármegyei harmadik vonalban szerepelő gárda 28 bajnoki év alatt összesen 19 alkalommal végzett dobogón, hét első, kilenc második és három harmadik helyezést szerzett.

Az egyesület a pontvadászatok mellett több külföldi és saját rendezésű kupán szerepelt eredményesen. Számos nagyszerű sportemberrel büszkélkedhetett története során, például őket erősítette az ország legidősebb futballistája.