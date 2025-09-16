szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
30 éves jubileum

41 perce

Különleges Fradi-mezt ajánlottak fel, beteg tapolcai gyermeket segítenek

Címkék#Tapolca ÖFC#öregfiú#fradi#ünnepség#jótékonysági licit#licit#jubileumi#Ferencváros#program

Harminc esztendővel ezelőtt alakult meg a Tapolcai Öregfiúk. A jeles jubileumon ünnepséget tart a labdarúgó egyesület, amely a Ferencváros öregfiúk csapatát fogadja.

Horváth Gábor

Október 4-én, szombaton a Ferencváros öregfiúk együttese látogat Tapolcára. A Tapolca Öregfiúk elleni találkozó 15.30-kor kezdődik a Bauxit Sportcentrumban.

Ferencváros öregfiúk: Tapolcára látogatnak
Tapolcán lép pályára hamarosan a Ferencváros öregfiúk csapata. A vendéglátó a Tapolcai Öregfiúk jubileumot ünneplő labdarúgó együttese lesz. Az alkalom előtt egy különleges mez kerül licitre.
Forrás: Tapolca ÖFC

A város öregfiúk csapatának ünnepi programja 14 órakor indul, lesz közönségtalálkozó, bemutatják a pályára lépő korábbi válogatott játékosokat, majd a kezdőrúgás előtt átadják a különleges Fradi-mezt.

A 36-szoros magyar bajnok labdarúgóinak aláírásával ellátott dresszt a Tapolca Öregfiúk bocsájtja licitre. Licitálni szeptember 20. és október 3. között lehet SMS formájában.

A bevételt a szervezők egy beteg tapolcai gyermek gyógykezelésére fordítják.

A jubileumi ünnepség programja

Ferencváros öregfiúk–Tapolca öregfiúk: nagyságok a pályán

A jubileumi, jótékonysági gálamérkőzésen a Ferencvárosban több volt válogatott játékos is pályára lép, de a hazaiaknál is szerepelnek korábbi klasszisok. Ott lesz például dr. Nébald György olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok kardozó, az Olimpiai Bajnokok Klubjának volt elnöke, illetve a világ-, és Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes párbajtőröző, Boczkó Gábor, aki jelenleg a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya.

A Tapolca Öregfiúk FC kiemelkedő eredményeket ért el fennállása során, tette ezt ráadásul úgy, hogy a riválisoknál rendre magasabb átlagéletkorú együttessel állt fel. A vármegyei harmadik vonalban szerepelő gárda 28 bajnoki év alatt összesen 19 alkalommal végzett dobogón, hét első, kilenc második és három harmadik helyezést szerzett.

Az egyesület a pontvadászatok mellett több külföldi és saját rendezésű kupán szerepelt eredményesen. Számos nagyszerű sportemberrel büszkélkedhetett története során, például őket erősítette az ország legidősebb futballistája.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu