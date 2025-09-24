28 perce
A Ferencváros öregfiúk csapata is labdába rúg a súlyos beteg Ákosért
Jótékonysági szolgálatba állította megalakulásának közelgő jubileumát a Tapolca Öregfiúk FC. A csapat a Ferencváros öregfiúk együttesét fogadja, a résztevők egy beteg tapolcai kisfiút támogatnak.
Idén harminc éves a Tapolcai Öregfiúk, az egyesület nagyszabású gálameccsel ünnepli a jeles jubileumot. Október 4-én, szombaton a Ferencváros öregfiúk lesz a vendég a Bauxit Sportcentrumban.
Tapolcai öregfiúk–Ferencváros öregfiúk
Az esemény programjáról korábban beszámoltunk, a mérkőzés 15.30-kor kezdődik, a kapunyitány 14 órakor lesz. A résztvevők a kezdőrúgás előtt átadják azt a Ferencváros-mezt, amelyre már lehet licitálni. A szervező klub tájékoztatása szerint a befolyt összegből a 10 éves Ákos gyógyulását támogatják. A tapolcai kisfiú súlyos betegséggel, leukémiával harcol és jelenleg a budapesti Tűzoltó utcai gyermek klinikán van kemoterápiás kezelésen.
A legújabb Ferencvárost-mezt aláírták a 36-szoros magyar bajnok jelenlegi keretének játékosai. Licitálni október 3-ig lehet. Segíteni a helyszínen is lesz lehetőség, a házigazdák gyűjtődobozt helyeznek majd el a sportcentrumban.
A zöld-fehérek öregfiúk csapatában számos korábbi nagyság, legendás labdarúgó lép pályára a tapolcaiak vendégeként.
A Tapolca Öregfiúk FC a Veszprém vármegyei labdarúgás meghatározó egyesülete, 28 szezonban szerepelt már, ezalatt hét bajnoki címet szerzett, kilencszer lett második és háromszor harmadik.