A Ferencváros öregfiúk csapata is labdába rúg a súlyos beteg Ákosért

Jótékonysági szolgálatba állította megalakulásának közelgő jubileumát a Tapolca Öregfiúk FC. A csapat a Ferencváros öregfiúk együttesét fogadja, a résztevők egy beteg tapolcai kisfiút támogatnak.

Horváth Gábor

Idén harminc éves a Tapolcai Öregfiúk, az egyesület nagyszabású gálameccsel ünnepli a jeles jubileumot. Október 4-én, szombaton a Ferencváros öregfiúk lesz a vendég a Bauxit Sportcentrumban.

A tapolcai öregfiúk vendége lesz a Ferencváros öregfiúk, a gálameccs résztvevői egy beteg kisfiú gyógyulását támogatják. Ákos jelenleg Budapesten gyógyul. Az eseményen egy értékes mez talál gazdára.
Forrás: Tapolca ÖFC

Tapolcai öregfiúk–Ferencváros öregfiúk

Az esemény programjáról korábban beszámoltunk, a mérkőzés 15.30-kor kezdődik, a kapunyitány 14 órakor lesz. A résztvevők a kezdőrúgás előtt átadják azt a Ferencváros-mezt, amelyre már lehet licitálni. A szervező klub tájékoztatása szerint a befolyt összegből a 10 éves Ákos gyógyulását támogatják. A tapolcai kisfiú súlyos betegséggel, leukémiával harcol és jelenleg a budapesti Tűzoltó utcai gyermek klinikán van kemoterápiás kezelésen.

A legújabb Ferencvárost-mezt aláírták a 36-szoros magyar bajnok jelenlegi keretének játékosai. Licitálni október 3-ig lehet. Segíteni a helyszínen is lesz lehetőség, a házigazdák gyűjtődobozt helyeznek majd el a sportcentrumban.

Az október 4-i jubileumi nap programja
Forrás: Tapolca ÖFC

A zöld-fehérek öregfiúk csapatában számos korábbi nagyság, legendás labdarúgó lép pályára a tapolcaiak vendégeként.

A Tapolca Öregfiúk FC a Veszprém vármegyei labdarúgás meghatározó egyesülete, 28 szezonban szerepelt már, ezalatt hét bajnoki címet szerzett, kilencszer lett második és háromszor harmadik.

 

