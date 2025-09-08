41 perce
Fogl Adrienn válogatott meghívót kapott!
Újabb mérföldkőhöz érkezett a VESC női futsalcsapata. A klub történetében először kapott válogatott meghívót egy játékos, mégpedig Fogl Adrienn.
A 22 éves veszprémi nevelésű Fogl Adrienn az elmúlt években folyamatosan fejlődött, és teljesítményével kiemelkedett a mezőnyből. A mögöttünk hagyott szezonban 15 gólt szerzett, amivel nemcsak a VESC egyik leggólerősebb játékosa lett, hanem a góllövőlista második helyén is végzett a futsal NB II Nyugati csoportjában.
Fogl Adrienn nemcsak futsalban jeleskedik
Nagypályán is aktív játékos, így kettős terhelés mellett is rendre kimagasló teljesítményt nyújt. Sokoldalúsága, gólérzékenysége és alázatos munkája egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy felfigyeljen rá a szövetségi kapitány.