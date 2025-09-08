Fogl Adrienn válogatott meghívót kapott!

A 22 éves veszprémi nevelésű Fogl Adrienn az elmúlt években folyamatosan fejlődött, és teljesítményével kiemelkedett a mezőnyből. A mögöttünk hagyott szezonban 15 gólt szerzett, amivel nemcsak a VESC egyik leggólerősebb játékosa lett, hanem a góllövőlista második helyén is végzett a futsal NB II Nyugati csoportjában.

Fogl Adrienn nagy lehetőség kapujában

Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fogl Adrienn nemcsak futsalban jeleskedik

Nagypályán is aktív játékos, így kettős terhelés mellett is rendre kimagasló teljesítményt nyújt. Sokoldalúsága, gólérzékenysége és alázatos munkája egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy felfigyeljen rá a szövetségi kapitány.