Hetet lőtt a horvát, Corrales kiemelkedőt nyújtott az FTC ellen

Az Aalborg elleni Bajnokok Ligája-vereséget követően az NB I-ben folytatta szereplését a One. Az FTC–Veszprém összecsapáson a vendégek igyekeztek gyorsan és hatékonyan kézilabdázni.

FTC–Veszprém bajnoki mérkőzést rendeztek szombat este a kézilabda NB I-ben. A címvédő bakonyiak magabiztos sikert arattak

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Nem nézett ki jól a bakonyiak játéka Dániában, a Bajnokok Ligája csoportkörének nyitányán a veszprémiek alul is maradtak a korszerűbb kézilabdát mutató Aalborggal szemben.

A Ferencváros elleni bajnokin nem lehetett más a címvédő célja, mint az, hogy teljesítményét feljavítsa és minél jobb formába lendüljön a BL-folytatás előtt.

Ennek szellemében a bakonyiak gyorsan növelték előnyüket. A különbség már az első félidő végén két számjegyűvé vált.

A folytatásban igyekezett tapadni a Fradi, de a hajrában aztán tovább nyílt az olló. A vendégeknél sokat volt a pályán Rodrigo Corrales és Nedim Remili. A spanyol kapus 18 védéssel zárt, Remili ötször volt eredményes.

Ivan Martinovic szerezte a legtöbb gólt a Veszprémben, a horvát viszont nem túl hatékony, 11-szer próbálkozott kapura lövéssel, hétszer talált be.

A One Veszprém legközelebb otthon szerepel, idénybeli első hazai mérkőzésén a francia Nantes együttesét fogadja a Bajnokok Ligájában.

FTC–Veszprém: könnyed vendégsiker

FTC-Green Collect–One Veszprém HC 30-42 (11-22)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 800 néző. V.: Bíró, Kiss. FTC-Green Collect: Balogh, Győri K. (kapusok), Horváth-Garaba, Füzi 3, Nagy B. 7 (4), Csanálosi 6 (1), Győri M. 1 (1), Debreczeni 3, Ancsin 4, Koller, Karai 2, Juhász, Lékai, Győri K., Csörgő 2, Bujdosó, Kovacsics 2. Edző: Pásztor István.

One Veszprém HC: Appelgren, Corrales (kapusok), Gáncs-Pető 3, Molnár R. 1, Hesam 2, Adel 3, Ali Zein 2, Thiagus, Martinovic 7, Descat 6 (1), Ligetvári, Marguc 1, Cindric 3, Remili 5, el-Dera 6, Pesmalbek 3. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 2/1.