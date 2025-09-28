1 órája
Füredi vereség, újabb sérülttel
Előzetesen nem tűnt megoldhatatlan feladatnak a Balatonfüredi KSE számára, hogy a kézilabda NB I hétvégi játéknapján pontokkal térjen haza Gyöngyösről, ám a hazaiak összességében esélyt sem adtak nekik: végig vezetve, megérdemelten diadalmaskodtak.
Nagyon sok hibát követtek a fürediek
Forrás: Facebook/Gyöngyösi Kézilabda Klub
A Heves vármegyeiek a mérkőzés előtt attól tartottak, hogy a tartalékos – Szmetánt, Simoticsot, Hornyákot és Garajszkit nélkülöző – fürediek az előző fordulóbeli, otthoni döntetlenjük miatt még motiváltabban „futnak be” hozzájuk, hogy kiköszörüljék az akkori csorbát, azzal pedig Rozmanék voltak tisztában, miszerint a riválisnál nem mehetnek biztosra.
A hazaiak olyan elánnal kezdtek, hogy a 9. percben a negyedik büntetőjüket lőhették, a mieink is próbálták felvenni az eléjük dobott kesztyűt, ám a keménykedésüknek az lett az eredménye, hogy futószalagon gyűjtötték be a kétperces kiállításokat (6-3). A BKSE emberhátrányban néha helyzetekig sem jutott, de mikor kezdett „helyreállni a világ rendje”, és a felek újra egyenlő létszámban viaskodtak, akkor sem ment nekik sokkal jobban (8-4). Kis-edző hiába kért időt, a hosszú gólcsendet tartott övéi nem tudtak lépést tartani a vetélytárssal (10-5), s ha ez nem lett volna elég: a megsérült Vasilevet úgy kellett letámogatni a pályáról. A tópartiak nem igazán leltek fogást a gyöngyösieken, akik szinte minden lövésükből betaláltak. Németh Balázsék a félidő hajrájában „ébresztőt fújtak” (13-9), ennek volt tulajdonítható, hogy a jelentős hátrányukat a szünetig szinte megfelezték.
A fordulás után lehetett még jobban felzárkózni, ugyanis a hazaiak produkciója visszaesett, igaz, a fürediek sem sziporkáztak, mégis 16-14-re módosult az állás. Ennél közelebb viszont nem sikerült jönni az otthonában veszélyes ellenfélhez, amely a sorait rendezve újra megtalálta és kihasználta a hullámzóan teljesített vendégek gyenge pontjait (21-15). Ebben a periódusban teljesen felőrölték a BKSE ellenállását, kíméletlenül megbüntették a technikai hibákat, némi túlzással: osztálykülönbség alakult ki a csapatok között (23-15). A fürediek szakmai stábja ismét magához hívta a – húsz perc alatt öt találatig jutott – tanítványokat, akikben csak időnként pislákolt a tűz, s az ellen tetszés szerint növelte az előnyét. A hátralévő időben, mikorra eldőltek a lényegi kérdések, a vendégek felegyenesedtek, de a mátraaljai teljesítményüket akkor sem tehetik ki az ablakba, ha a hajrában stabilabbá váltak és jól reagáltak a helyzeteikre, így némiképp szorossá alakították a párharcot (24-21).
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE 25-21 (14-11)
Gyöngyös, 700 néző. Vezette: Altmár, Horváth. Gyöngyös: Skledar – VÉGH 5 (3), NAGY Á. 4, Ubornyák 3, Hegedűs 1, Lang 2, Gyallai 3. Csere: Marczika (kapus) 1, NEVES 4, Jaros, Bálint, Edwards 1 (1), Gráf, Jóga 1. Edző: Bíró Balázs.
Balatonfüred: Füstös – ROZMAN 6, Klucsik 1, Vasilev, Sretenovic 2, Németh B. 1, Bóka 1. Csere: Deményi (kapus), Varga M. 1, Fekete, URBÁN-PATOCSKAI 7 (6), Jánosi 2. Edző: Kis Ákos.
Kiállítások: 12, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6.
Bíró Balázs: - Nekünk ez nagy siker. A védekezésünkön látszott, hogy jól felkészültünk az ellenfélből, így ma úgy is nyerni tudtunk, hogy a támadásaink nem voltak magas színvonalúak.
Kis Ákos: - Ma újabb alapemberünket veszítettük el, így a dolgaink nem úgy alakultak, ahogy azt előzetesen elterveztük. Támadásban rengeteg technikai hibát követtünk el.