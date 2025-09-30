100 ezreket nyertek az iskolák Veszprémben a Fuss az iskoládért-napon

Ahogyan azt már megszokhattuk, nemcsak a diákok futottak, hanem a szülők, tanárok is, illetve mellettük még bárki rajthoz állhatott. A Fuss az iskoládért azért különleges rendezvény, mert a sportolást összeköti az iskolai identitás, a közös munka, az összefogás erősítésével, aminek az eredménye egy több ezres tömeg mozgósítása.

Idén is nagy népszerűségnek örvendett a Fuss az iskoládért elnevezésű sportesemény, amelyen összesen 15 iskola kapott értékes díjat

Forrás: Facebook/Fuss az iskoládért

Az eseményen értékes jutalmakért vetélkednek az iskolák, a győztes az, aki a legtöbb embert, illetve a létszámához képest a legtöbb embert tudja mozgósítani.

Idén sem talált legyőzőre a Gyulaffy László Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Iskola, a kis gyulafirátóti intézmény sokadik alkalommal bizonyult a legeredményesebbnek, a nagy lelkesedésnek, összefogásnak és kiváló szervezésnek köszönhetően védte meg ismét a címét.

A második helyen a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, a harmadikon a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola végzett.

Az abszolút díjat a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola érdemelte ki.

A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) és Veszprémi Egyetemi Sport Club (VESC) rendezvényén egyébként 2000 métert kellett teljesíteni, a verseny központja a Barátság park volt, a mezőny a Jutasi, Munkácsy és Haszkovó utcákon haladt körbe.

A szervezők több mint két és fél millió forint értékben osztottak ki díjakat az intézmények között.

A Gyulaffy iskola megint „megcsinálta”: idén sem talált legyőzőre az intézmény a Fuss az iskoládért programon

Forrás: Facebook/Gyulaffy iskola

A díjazottak és a díjak: Fuss az iskoládért 2025