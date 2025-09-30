1 órája
100 ezreket nyertek az iskolák Veszprémben a Fuss az iskoládért-napon
A hagyományos veszprémi futóesemény ezúttal is a mozgás, összetartozás és együttműködés ünnepe volt. A Fuss az iskoládért elnevezésű programon több ezren vettek részt.
Ahogyan azt már megszokhattuk, nemcsak a diákok futottak, hanem a szülők, tanárok is, illetve mellettük még bárki rajthoz állhatott. A Fuss az iskoládért azért különleges rendezvény, mert a sportolást összeköti az iskolai identitás, a közös munka, az összefogás erősítésével, aminek az eredménye egy több ezres tömeg mozgósítása.
Az eseményen értékes jutalmakért vetélkednek az iskolák, a győztes az, aki a legtöbb embert, illetve a létszámához képest a legtöbb embert tudja mozgósítani.
Idén sem talált legyőzőre a Gyulaffy László Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Iskola, a kis gyulafirátóti intézmény sokadik alkalommal bizonyult a legeredményesebbnek, a nagy lelkesedésnek, összefogásnak és kiváló szervezésnek köszönhetően védte meg ismét a címét.
A második helyen a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola, a harmadikon a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola végzett.
Az abszolút díjat a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola érdemelte ki.
A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) és Veszprémi Egyetemi Sport Club (VESC) rendezvényén egyébként 2000 métert kellett teljesíteni, a verseny központja a Barátság park volt, a mezőny a Jutasi, Munkácsy és Haszkovó utcákon haladt körbe.
A szervezők több mint két és fél millió forint értékben osztottak ki díjakat az intézmények között.
A díjazottak és a díjak: Fuss az iskoládért 2025
- 1. díj (500 ezer forint): Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.
- 2. díj (400 ezer forint): Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola.
- 3. díj (300 ezer forint): Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.
- 4. díj (200 ezer forint): Petőfi Sándor Általános Iskola Nemesvámos.
- 5. díj (150 ezer forint): Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola.
- 6. díj (100 ezer forint): Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.
- Rotary Abszolút Díj (500 ezer forint sport célú támogatás): Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.
- 50 ezer forint értékű sportcsomagot nyert: Simonyi, Waldorf, Bocskai-Papkeszi, Litéri Református, Bárczi, Hauser-Úrkút, Szilágyi, és Rózsa iskola.