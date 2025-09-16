szeptember 16., kedd

Sakk

Gaál Zsóka a világ legjobbjai között

Címkék#sakk#FIDE Grand Swiss#Szamarkand#verseny#világbajnok#Gaál Zsóka

Többek között világbajnokkal, Európa-bajnokkal, világbajnoki döntőssel is játszott, és egyiküktől sem kapott ki. Gaál Zsóka remek tornát zárt az üzbegisztáni Szamarkandban.

Horváth Gábor

Írtunk róla, az üzbegisztáni Szamarkand adott otthont a FIDE Grand Swiss elnevezésű rangos sakkmegmérettetésnek, amelynek első két-két helyezettje kvalifikálta magát a világbajnokjelöltek tornájára. Ennek megfelelően a férfiaknál és a nőknél is nívós mezőny gyűlt össze, utóbbi versenyben az ajkai Gaál Zsóka egyedüli magyarként szerepelt.

Gaál Zsóka helyt állt a legjobbak között
A 18 éves Gaál Zsóka Üzbegisztánban ült asztalhoz, az ajkai sakkozó remek ellenfelekkel nézett farkasszemet és nem vallott szégyent
Forrás: Facebook/Gaál Zsóka

És nem is akárhogyan kezdett. A 18 éves kiválóság az első fordulóbann legyőzte a világbajnoki döntős Anna Muzicsukot, az ukrán elleni parti igazán emlékezetes volt. Gaál Zsóka a folytatásban többek között döntetlent játszott a női világbajnok Alekszandra Kosztyenyukkal, illetve szintén döntetlent ért el a jelenlegi Európa-bajnok Teodora Injac ellen.

Összességében két sikert, hét döntetlent ért el mindössze két vereség mellett. Ezzel az 56 fős mezőnyben 28. lett, kettővel növelve Élő-pontszámát.

Gaál Zsóka: hatalmas az élmény

- A nagyon izgalmas és fárasztó verseny hatalmas élmény és tanulás volt számomra. A szervezők kiváló feltételeket biztosítottak. Jövőre ugyanitt sakkolimpia! Nagyon köszönöm mindenkinek a rengeteg üzenetet, szurkolást! Mindig sokat jelent számomra! - írta Facebook-oldalán Gaál Zsóka a világ legjobbjai közül sokakat felvonultató eseményről.

 

