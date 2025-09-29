1 órája
Értékes tapasztalatokkal tért haza a fiatal sakkozó
A magyar sakkozó nemzetközi kihívást zárt le. Gaál Zsóka egy rendkívül izgalmas és fárasztó versenyen van túl, melyből rengeteget tanult.
Az ajkai Gaál Zsóka kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2025-ös FIDE Grand Swiss Sakkversenyen, amelyet Üzbegisztánban, Szamarkandban rendeztek – írja az Ajkai Szó.
Gaál Zsóka hazatért és értékelte a versenyt
A női mezőnyben az ajkai Gaál Zsóka egyedüli magyarként szerepelt. A tornát követően, Ajkán töltődhetett fel és már készül a következő kihívásokra: a női válogatott edzőtábora, majd a csapat Európa-bajnokság Batumiban.
A fiatal sakkozó elmondta, hogy a verseny rendkívül izgalmas és fárasztó volt, ugyanakkor rengeteget tanult belőle. A világ legjobb játékosai elleni mérkőzések, a stratégiai helyzetek és a ritka események mind hozzájárultak szakmai fejlődéséhez. A tapasztalatok és az eredmények tovább öregbítik Ajka hírnevét a nemzetközi sakkéletben.
Eredmények és részletek
Az előző cikkünkben írtunk róla, hogy a 18 éves kiválóság az első fordulóban legyőzte a világbajnoki döntős Anna Muzicsukot, döntetlent játszott a női világbajnok Alekszandra Kosztyenyukkal, valamint a jelenlegi Európa-bajnok Teodora Injac ellen.
Összességében két győzelmet, hét döntetlent és két vereséget ért el, így az 56 fős női mezőnyben a 28. helyen végzett, Élő-pontszámát kettővel növelve.