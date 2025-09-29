Értékes tapasztalatokkal tért haza a fiatal sakkozó

Az ajkai Gaál Zsóka kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2025-ös FIDE Grand Swiss Sakkversenyen, amelyet Üzbegisztánban, Szamarkandban rendeztek – írja az Ajkai Szó.

Gaál Zsóka hazatért a nemzetközi versenyről, ahol lenyűgöző teljesítményt nyújtott és értékes tapasztalatokkal gazdagodott.

Forrás: Ajkai Szó

Gaál Zsóka hazatért és értékelte a versenyt

A női mezőnyben az ajkai Gaál Zsóka egyedüli magyarként szerepelt. A tornát követően, Ajkán töltődhetett fel és már készül a következő kihívásokra: a női válogatott edzőtábora, majd a csapat Európa-bajnokság Batumiban.

A fiatal sakkozó elmondta, hogy a verseny rendkívül izgalmas és fárasztó volt, ugyanakkor rengeteget tanult belőle. A világ legjobb játékosai elleni mérkőzések, a stratégiai helyzetek és a ritka események mind hozzájárultak szakmai fejlődéséhez. A tapasztalatok és az eredmények tovább öregbítik Ajka hírnevét a nemzetközi sakkéletben.

Eredmények és részletek

Az előző cikkünkben írtunk róla, hogy a 18 éves kiválóság az első fordulóban legyőzte a világbajnoki döntős Anna Muzicsukot, döntetlent játszott a női világbajnok Alekszandra Kosztyenyukkal, valamint a jelenlegi Európa-bajnok Teodora Injac ellen.

Összességében két győzelmet, hét döntetlent és két vereséget ért el, így az 56 fős női mezőnyben a 28. helyen végzett, Élő-pontszámát kettővel növelve.