szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Grand Swiss

2 órája

Sakkbravúr! Gaál Zsóka elképesztő, ritkán látható hibára késztette a korábbi vb-döntőst (+ videó)

Címkék#FIDE Grand Swiss#Anna Muzicsuk#sakkverseny#Gaál Zsóka

Ritkán látható, és magyar szívnek rendkívül kedves jelenetnek lehettek szemtanúi a FIDE Grand Swiss sakkverseny nyitófordulójának nézői. Az ajkai Gaál Zsóka sötét bábukkal játszva győzte a korábbi világbajnoki döntőst, a parti elképesztő végjátékot hozott.

Horváth Gábor

Nem Gaál Zsóka volt az esélyes Anna Muzicsuk ellen a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyen, amelynek az üzbegisztáni Szamarkand ad otthont. A korábbi világbajnoki döntős ukrán hölgy első kiemeltként szerepel a női mezőnyben, ráadásul világossal játszott az ajkaiak 18 éves klasszisával.

Gaál Zsóka fantasztikus sikerrel kezdte az Üzbegisztánban rendezendő FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyt. Az ajkai kiválóság az első kiemeltnél bizonyult jobbnak.
Forrás: Facebook/Gaál Zsóka

A felek kőkemény partit vívtak egymással, és az állás olyan bonyolult volt, hogy Muzicsuknak nem maradt elég gondolkodási ideje. Az óra egész egyszerűen lefutott, ami rendkívül ritkán fordul elő, és az ukrán sakkozó lepődött meg rajta a legjobban. Muzicsuk kénytelen volt gratulálni Gaál Zsókának, aki ezzel hatalmas bravúrt aratott.

Korábban megírtuk, hogy a FIDE Grand Swiss egy kiemelt verseny, a nemenkénti első két-két helyezett részt vehet a világbajnokjelöltek versenyén.

Gaál Zsóka egyedüli magyar a nőknél

A hölgyeknél hazánkból csak az ajkai Gaál Zsóka kapott meghívót, az ajkai játékos a 26. kiemelt a mezőnyben. A férfiaknál Rapport Richárd és Szanan Szjugirov képviseli a magyar színeket a 11 fordulós viadalon.

 

