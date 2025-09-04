Sakkbravúr! Gaál Zsóka elképesztő, ritkán látható hibára késztette a korábbi vb-döntőst (+ videó)

Nem Gaál Zsóka volt az esélyes Anna Muzicsuk ellen a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyen, amelynek az üzbegisztáni Szamarkand ad otthont. A korábbi világbajnoki döntős ukrán hölgy első kiemeltként szerepel a női mezőnyben, ráadásul világossal játszott az ajkaiak 18 éves klasszisával.

Forrás: Facebook/Gaál Zsóka

A felek kőkemény partit vívtak egymással, és az állás olyan bonyolult volt, hogy Muzicsuknak nem maradt elég gondolkodási ideje. Az óra egész egyszerűen lefutott, ami rendkívül ritkán fordul elő, és az ukrán sakkozó lepődött meg rajta a legjobban. Muzicsuk kénytelen volt gratulálni Gaál Zsókának, aki ezzel hatalmas bravúrt aratott.

🚨Huge Upset🚨



🇭🇺 WGM Zsóka Gaál defeats top seed 🇺🇦 GM Anna Muzychuk in Round 1 of the FIDE Women’s Grand Swiss after Anna lost on time ⏱️ #FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/OtBoFJX7zD — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 4, 2025

Korábban megírtuk, hogy a FIDE Grand Swiss egy kiemelt verseny, a nemenkénti első két-két helyezett részt vehet a világbajnokjelöltek versenyén.

Gaál Zsóka egyedüli magyar a nőknél

A hölgyeknél hazánkból csak az ajkai Gaál Zsóka kapott meghívót, az ajkai játékos a 26. kiemelt a mezőnyben. A férfiaknál Rapport Richárd és Szanan Szjugirov képviseli a magyar színeket a 11 fordulós viadalon.