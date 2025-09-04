A világ legjobbjai között, egzotikus helyen ül asztalhoz Gaál Zsóka

A FIDE Grand Swiss érdekessége, hogy az első két-két helyezett jogosultságot szerez a világbajnokjelöltek versenyén való részvételre. Ennek megfelelően rengeteg nagy nevet vonultat fel. A férfiaknál ott lesz Rapport Richárd és a most már magyar színekben induló Szanan Szjugirov, a hölgyek mezőnyében pedig az ajkai Gaál Zsóka.

Az ajkai Gaál Zsóka a nőknél egyedüli magyarként ül asztalhoz a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyen, amelynek Üzbegisztán ad otthont

Forrás: Facebook/Gaál Zsóka

A nőknél összesen 56-an versenyeznek, az első kiemelt az ukrán Anna Muzicsuk, Gaál Zsóka a 26. helyen szerepel a csütörtökön rajtoló viadal rangsorában. A férfiaknál 116-an játszanak, Rapport a 17., Szjugirov az 67. kiemelt. A 11 fordulós verseny szeptember 16-ig tart, az idei nyílt torna nyereményalapja 625 ezer dollár, a női versenyé 140 230 ezer dollár.

Gaál Zsóka 53. a világranglistán

A hét elején közölték a sakk világranglista legfrissebb állását. Az első számú magyar játékos, Rapport Richárd a 29. helyen áll. A 18 éves Gaál Zsóka, aki nemrég férfi nemzetközi mesteri címet szerzett, a lányoknál hetedik, a felnőtt nőknél 53. a listán.