szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

1 órája

A világ legjobbjai között, egzotikus helyen ül asztalhoz Gaál Zsóka

Címkék#Szanan Szjugirov#FIDE Grand Swiss#rapport Richárd#Üzbegisztán#Gaál Zsóka

Az üzbegisztáni Szamarkand ad otthont a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenynek, amely a 2026-os világbajnokság egyik kvalifikációs viadala. A megmérettetés férfi mezőnyében Rapport Richárd és Szanan Szjugirov, a nőknél Gaál Zsóka képviseli a magyar színeket.

Horváth Gábor

A FIDE Grand Swiss érdekessége, hogy az első két-két helyezett jogosultságot szerez a világbajnokjelöltek versenyén való részvételre. Ennek megfelelően rengeteg nagy nevet vonultat fel. A férfiaknál ott lesz Rapport Richárd és a most már magyar színekben induló Szanan Szjugirov, a hölgyek mezőnyében pedig az ajkai Gaál Zsóka.

Az ajkai Gaál Zsóka a nőknél egyedüli magyarként ül asztalhoz a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyen, amelynek Üzbegisztán ad otthont.
Az ajkai Gaál Zsóka a nőknél egyedüli magyarként ül asztalhoz a FIDE Grand Swiss elnevezésű sakkversenyen, amelynek Üzbegisztán ad otthont
Forrás: Facebook/Gaál Zsóka

A nőknél összesen 56-an versenyeznek, az első kiemelt az ukrán Anna Muzicsuk, Gaál Zsóka a 26. helyen szerepel a csütörtökön rajtoló viadal rangsorában. A férfiaknál 116-an játszanak, Rapport a 17., Szjugirov az 67. kiemelt. A 11 fordulós verseny szeptember 16-ig tart, az idei nyílt torna nyereményalapja 625 ezer dollár, a női versenyé 140 230 ezer dollár.

Gaál Zsóka 53. a világranglistán

A hét elején közölték a sakk világranglista legfrissebb állását. Az első számú magyar játékos, Rapport Richárd a 29. helyen áll. A 18 éves Gaál Zsóka, aki nemrég férfi nemzetközi mesteri címet szerzett, a lányoknál hetedik, a felnőtt nőknél 53. a listán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu