Gyász

1 órája

Elhunyt a Veszprém legendás csapatvezetője, aki a Fradiban is szerepelt

Egykoron szerepelt a Ferencvárosban, a veszprémi labdarúgásban pedig visszavonulását követően tette le névjegyét. Győri-Kiss István, népszerű becenevén Kopogó életének 90. évében távozott.

Horváth Gábor

A veszprémi futball környezetében nem akadt olyan, aki ne ismerte volna a népszerű Kopogót. Győri-Kiss István 1936-ban Miskolcon született, szerepelt a Pécsi VSK csapatában, majd a Ferencvároshoz került. A fővárosi zöld-fehérek mezét összesen 11 alkalommal húzhatta magára, ebben volt NB I-es, barátságos és nemzetközi találkozó is. Első mérkőzését 1958 augusztusában játszotta a Fradiban, két hónappal később, első tétmeccsén már kezdő volt a Miskolci VSC ellen 3-0-ra nyertes csapatban. Csapattársa volt többek között az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes Rákosi Gyula, vagy az egyedüli magyar aranylabdás, Albert Flórián.

Győri-Kiss István elhunyt
Győri-Kiss István életének 90. évében távozott, a korábbi remek hátvéd a Ferencvárosban is szerepel, majd hosszú időn keresztül segítette a veszprémi labdarúgást
Forrás: Facebook/VSC Veszprém

Visszavonulása után került Veszprémbe Győri-Kiss István

A budapesti időszakot követően a Pécsi Dózsa volt a klubja, majd a Szombathelyi Haladást erősítette a kiváló védő. A labdarúgás szeretetét Veszprémbe is magával hozta, meghatározó alakja lett a bakonyi vármegyeszékhely futballjának.

„Pályafutását és játékát mindig a kitartás, a fegyelem és a futball iránti feltétel nélküli szeretet jellemezte. Már befejezte aktív pályafutását, amikor Veszprémbe költözött a családjával, ám itt sem tudott elszakadni a szeretett sportágtól. A veszprémi labdarúgást hosszú éveken át technikai vezetőként, csapatvezetőként segítette.” – emlékezett meg Győri-Kiss Istvánról a VSC Veszprém Facebook-oldalán.

A Ferencváros labdarúgójaként
Forrás: tempofradi.hu

A közösségi oldalon nagyon sokan fejezték ki tiszteletüket és rótták le gyászukat, mutatva, hogy mennyire szerették a csupaszív egykori hátvédet.

 

