52 perce
Az idei bajnok nem kímélte a tavalyi aranyérmest
Könnyedén menetelt tovább a címvédő a futsal NB I-ben. A Haladás–Veszprém mérkőzésen már a második percben vezetést szereztek a vendégek, akik meg sem álltak hét találatig, Dróth Zoltán is gólt lőtt volt csapatának.
Nem borult a papírforma a Haladás–Veszprém futsal NB I-es találkozón. A címvédő és listavezető vendégek magabiztos sikert arattak a tavalyi bajnok szombathelyiek csarnokában. Az idén a BL-ben is szereplő bakonyi gárda hat fordulót követően is hibátlan, a vasiak egy ponttal az utolsó helyet foglalják el a 12 csapatos mezőnyben.
A brazil Thiago triplázott a főként fiatalokkal felálló Haladás ellen, a korábban a Szombathellyel címeket nyerő Dróth Zoltán kétszer talált a kapuba. Mellettük Bognár Martin és Lipl Noel volt eredményes.
A bajnokságban most szünet következik a válogatott Románia ellen Európa-bajnoki selejtezője miatt. A Veszprém ezt követően, szeptember 29-én az Újpest elleni hazai rangadóval folytatja a küzdelmet.
Papírforma vendégsiker a Haladás–Veszprém bajnokin
Haladás VSE–Veszprém 1-7 (0-3)
Szombathely. V.: Kubicsek, Kondákor, Tóth-Tolnay. Haladás VSE: Gyimesi – Kárász, Mézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár B., Rosner, Nagy B., Földvárszki, Kovácsics, Novák, Körmendy, Ötvös. Edző: Sziffer András.
Vehir.hu Futsal Veszprém: Spandler – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár M. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász V., Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus.
Edző: Marko Perics.
Gólszerzők: Körmendy (22.), ill. Thiago (2., 18., 22.), Bognár M. (4.), Dróth (27., 30.), Lipl (39.).