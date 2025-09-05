szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi programok

2 órája

Nemzetközi kézilabdameccset rendeznek Füreden

Címkék#Balatonfüredi KSE#one Veszprém#sportműsor

Elkezdi szereplését a One Veszprém HC, a Balatonfüredi KSE török csapatot lát vendégül, indul a tekeszezon. Összefoglaltuk a szombati és vasárnapi programokat, íme a hétvégi sportműsor.

Veol.hu

A hétvégi sportműsor mellett természetesen nem feledkeztünk meg az NB I-es futsalosokról sem, akik hétfőn hazai pályán szerepelnek.

Elkezdődött a szeptember, egyre több sportág szezonja indul el. Íme a soron következő hétvégi sportműsor!
Elkezdődött a szeptember, egyre több sportág szezonja indul el. Íme a soron következő hétvégi sportműsor! Kis Ákos csapata, a Balatonfüredi KSE nemzetközi párharcot játszik
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétvégi sportműsor: szeptember 6-7.

SZOMBAT

Kézilabda. NB I, 17.00: Budakalász–One Veszprém HC. Európa-kupa, 18.00: Beykoz BLD SK (török)–Balatonfüredi KSE (a helyszín: Balatonfüred). NB I/B, 18.00: DVTK–Veszprémi KKFT.

Labdarúgás. Női NB II, 16.00: Veszprém–Fehérvár FC. Vármegye I, 16.30: Balatonfüredi USC–Devecser SE, Úrkút SK–FC Zirc, Várpalotai BSK–TIAC VSE. Vármegye II, 16.30: Kamond FC–Magyarpolány, Ősi-Badacsonytomaj. Vármegye III, Észak csoport, 16.30: Ugod SE II–Borsosgyőri ISE, Frutti Drink-Perutz FC II–Adászteveli SE. Vármegye III, Kelet csoport, 16.30: PMTE Peremarton–Felsőörsi IKSE, Balatonalmádi SE II–Balatonkenesei SK. Vármegye III, Dél csoport, 16.30: Révfülöpi SE–Nemesvita SE, Balatonakali SE–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE. 

Teke. Szuperliga, 14.00: Herend VTK–Kaposvár. Női Szuperliga, 10.00: Pápai Vasas–Rába ETO Győr. NB I, 12.00: Ajka Kristály–Mosonszentmiklós, 14.00: Pápai Vasas–Bábolna.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja, Szentbékkálla–Keleményes-kő–Fekete-hegy–Boncsos–Tufabánya–Monostorapáti, kb. 14 km, találkozó: tapolcai autóbusz-pályaudvar, 7.45.

VASÁRNAP

Kézilabda. Európa-kupa, második meccs, 18.00: Balatonfüredi KSE–Beykoz BLD SK (török). NB I/B, 16.00: Veszprém Handball Academy–OTP Bank-Pick Szeged U21.

Labdarúgás. NB III, 11.00: ETO Akadémia–Veszprém, 16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás, 17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perut FC Pápa. Vármegye I, 16.30: Csetény-Tihany, Szentantalfa-Balatonalmádi, Ugod-Pét. Vármegye II, 16.30: Csabrendek FC–Balatonszepezd ÖKSC, Káptalanfa SE–Nemesszalók ESE. Vármegye III, Észak csoport, 13.30: Kéttornyúlaki SE–Vaszar SE. 16.30: Csót SE–Vanyola SE, Takácsi SE–Malomsok SE, Tapolcafői SE–Nemesgörzsöny SE, Lovászpatona SE–Nagyteveli SE. Vármegye III, Kelet csoport, 16.30: Jásdi SE–Várpalotai BSK II, Hajmáskéri SE–Litér, Bakonybél SZSE–Atlaskotro-T-BSZ SE, Tótvázsonyi SE–Dudar-Csetény SE, Bakonynána SE–Váralja SE. Vármegye III, Nyugat csoport, 13.30: Külsővat SE–Nyárád SE, Somló SC–Kiss Birtok–Ajka Kristály SE. 14.00: Marcalgergelyi SE–Apácatorna LC. 16.30: Herendi PSK–Adorjánháza SE, Hárskút SE–Nyirádi KSE, Mezőlaki SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár. Vármegye III, Dél csoport, 10.00: Tapolca ÖFC-Zalahalápi ISE, 16.30: Taliándöröngi SE–Sümegprágai SE, Kinizsi TE Nagyvázsony–Monostorapáti, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Balatonederics SC. 17.30: Balatonfüredi FC III–Káptalantóti LKE. Vármegyei női, 10.00: PELC-Nyárád–Rábapatona, Nyúl SE–FC RAC.

HÉTFŐ

Futsal. NB I, 18.30: Veszprém–Kecskemét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu