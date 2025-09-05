Nemzetközi kézilabdameccset rendeznek Füreden

A hétvégi sportműsor mellett természetesen nem feledkeztünk meg az NB I-es futsalosokról sem, akik hétfőn hazai pályán szerepelnek.

Elkezdődött a szeptember, egyre több sportág szezonja indul el. Íme a soron következő hétvégi sportműsor! Kis Ákos csapata, a Balatonfüredi KSE nemzetközi párharcot játszik

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétvégi sportműsor: szeptember 6-7.

SZOMBAT

Kézilabda. NB I, 17.00: Budakalász–One Veszprém HC. Európa-kupa, 18.00: Beykoz BLD SK (török)–Balatonfüredi KSE (a helyszín: Balatonfüred). NB I/B, 18.00: DVTK–Veszprémi KKFT.

Labdarúgás. Női NB II, 16.00: Veszprém–Fehérvár FC. Vármegye I, 16.30: Balatonfüredi USC–Devecser SE, Úrkút SK–FC Zirc, Várpalotai BSK–TIAC VSE. Vármegye II, 16.30: Kamond FC–Magyarpolány, Ősi-Badacsonytomaj. Vármegye III, Észak csoport, 16.30: Ugod SE II–Borsosgyőri ISE, Frutti Drink-Perutz FC II–Adászteveli SE. Vármegye III, Kelet csoport, 16.30: PMTE Peremarton–Felsőörsi IKSE, Balatonalmádi SE II–Balatonkenesei SK. Vármegye III, Dél csoport, 16.30: Révfülöpi SE–Nemesvita SE, Balatonakali SE–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE.

Teke. Szuperliga, 14.00: Herend VTK–Kaposvár. Női Szuperliga, 10.00: Pápai Vasas–Rába ETO Győr. NB I, 12.00: Ajka Kristály–Mosonszentmiklós, 14.00: Pápai Vasas–Bábolna.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja, Szentbékkálla–Keleményes-kő–Fekete-hegy–Boncsos–Tufabánya–Monostorapáti, kb. 14 km, találkozó: tapolcai autóbusz-pályaudvar, 7.45.

VASÁRNAP

Kézilabda. Európa-kupa, második meccs, 18.00: Balatonfüredi KSE–Beykoz BLD SK (török). NB I/B, 16.00: Veszprém Handball Academy–OTP Bank-Pick Szeged U21.

Labdarúgás. NB III, 11.00: ETO Akadémia–Veszprém, 16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás, 17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perut FC Pápa. Vármegye I, 16.30: Csetény-Tihany, Szentantalfa-Balatonalmádi, Ugod-Pét. Vármegye II, 16.30: Csabrendek FC–Balatonszepezd ÖKSC, Káptalanfa SE–Nemesszalók ESE. Vármegye III, Észak csoport, 13.30: Kéttornyúlaki SE–Vaszar SE. 16.30: Csót SE–Vanyola SE, Takácsi SE–Malomsok SE, Tapolcafői SE–Nemesgörzsöny SE, Lovászpatona SE–Nagyteveli SE. Vármegye III, Kelet csoport, 16.30: Jásdi SE–Várpalotai BSK II, Hajmáskéri SE–Litér, Bakonybél SZSE–Atlaskotro-T-BSZ SE, Tótvázsonyi SE–Dudar-Csetény SE, Bakonynána SE–Váralja SE. Vármegye III, Nyugat csoport, 13.30: Külsővat SE–Nyárád SE, Somló SC–Kiss Birtok–Ajka Kristály SE. 14.00: Marcalgergelyi SE–Apácatorna LC. 16.30: Herendi PSK–Adorjánháza SE, Hárskút SE–Nyirádi KSE, Mezőlaki SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár. Vármegye III, Dél csoport, 10.00: Tapolca ÖFC-Zalahalápi ISE, 16.30: Taliándöröngi SE–Sümegprágai SE, Kinizsi TE Nagyvázsony–Monostorapáti, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Balatonederics SC. 17.30: Balatonfüredi FC III–Káptalantóti LKE. Vármegyei női, 10.00: PELC-Nyárád–Rábapatona, Nyúl SE–FC RAC.