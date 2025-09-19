1 órája
Ajánlataink a hétvége vármegyei sportműsorából
Ezúttal is érdemes a Veszprém vármegyei programok között böngészni. Mutatjuk a hétvégi sportműsort.
A labdarúgás és a kézilabda játszik főszerepet a hétvégi sportműsorban.
A hétvégi sportműsor
PÉNTEK
Kézilabda. NB I/B, 17.00: Veszprém Handball Academy U21–PLER-Budapest U21.
Labdarúgás. Vármegye II, 19.00: Balatonfüredi FC II.–Magyarpolány.
SZOMBAT
Kézilabda. NB I, 18.00: One Veszprém HC–PLER-Budapest. NB I/B, 18.00: Dabas–Veszprémi KKFT. Labdarúgás. Női NB II, 12.00: Pápai ELC–PVSK. Vármegye I, 16.00: Sümeg–Devecser, Tihany–Balatonalmádi, Balatonfüred–Péti MTE, Úrkút–Várpalota. Vármegye II, 16.00: Balatonszepezd–Öskü, Kamond–Nemeszalók. Vármegye III, északi csoport, 16.00: Ugod II.–Nemesgörzsöny. Keleti csoport, 16.00: Peremarton–Litér, Balatonalmádi II.–Balatonkenese. Nyugati csoport, 13.00: Ajka Kristály–Szentgál. Dél csoport, 16.00: Balatonakali–Zalahaláp.
Sportnap. Családi Sportdélelőtt a Márkói Futó Egyesület szervezésében, gerinctorna, aerobikóra, bemutatók, futóverseny, Márkó, Orsetti Péter Kulturális Központ, 9.00.
Teke. Szuperliga, férfi, 14.00: Herend VTK–Köfém SC. Női, 10.00: Pápai Vasas TK–Ferencváros. NB I, 14.00: Ajka Kristály–Bábolna, Pápai Vasas TK–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker TSE.
VASÁRNAP
Kézilabda. NB I, 18.00: Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok.
Labdarúgás. NB II, 17.00. FC Ajka–Kecskemét. NB III, 16.00: Veszprém–Gyirmót FC Győr, Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Tatabánya, Zsámbék–Balatonfüredi FC. Női NB II, Sopron–Veszprém. Vármegye I, 16.00: Szentantalfa–Zirc, Ugod–Tapolca. Vármegye II, 16.00: Csabrendek–Badacsonytomaj, Ősi–Káptalanfa. Vármegye III, észak, 13.00: Nagytevel–Vaszar, 13.30: Tapolcafő–Perutz II., 16.00: Csót–Borsosgyőr, Kéttornyúlaki–Takácsi, Malomsok–Adásztevel, Lovászpatona–Vanyola. Keleti csoport, 16.00: Jásd–Balatonkenese, Hajmáskér–Dudar-Csetény, Bakonybél–Tótvázsony, Váralja–Felsőörs, Bakonynána–Várpalota II. Nyugati csoport, 14.00: Marcalgergelyi–Kolontár, 16.00: Herend–Apácatorna, Hárskút–Nyárád, Mezőlak–Külsővat, Somló–Adorjánháza. Déli csoport, 10.00: Nemesvita–Káptalantóti, 13.00: Nagyvázsony–Balatonederics, 16.00: Taliándörögd–Monostorapáti, Lesenceistvánd-Uzsa–Tapolcai ÖFC, Balatonfüred III–Sümegprága.
Teke. NB I, 11.00: NK Teke SE–Péti MTE.